El SEPE anuncia 1.214 ofertas de empleo para trabajar sin experiencia previa: limpieza, colegios, labores agrícolas, mecánica, comercial, montaje industrial…

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), a través de su portal laboral ‘Empléate’, cuenta actualmente con 1.214 vacantes activas en toda España dirigidas a personas sin experiencia laboral previa. Se trata de oportunidades en sectores muy variados como limpieza, labores agrícolas, mecánica, promoción comercial, cerrajería, montaje industrial o apoyo escolar.

Estas ofertas suponen una gran ocasión para quienes buscan incorporarse al mercado de trabajo, ya que la mayoría de los contratos son indefinidos o de larga duración, con jornadas completas o parciales, y sueldos que pueden alcanzar hasta los 30.000 euros anuales en determinados puestos.

Al estar enfocadas en perfiles sin experiencia, los requisitos de formación son mínimos. En muchas de las vacantes basta con tener la ESO o incluso estudios primarios incompletos, mientras que en otras se valora formación de grado medio, bachillerato o títulos universitarios, dependiendo del tipo de funciones a realizar.

También se tienen en cuenta habilidades específicas, como conocimientos básicos de mecánica, manejo de herramientas, capacidad de atención al cliente o motivación para el aprendizaje.

Ofertas de empleo publicadas en «Empléate» para trabajar sin experiencia

Algunas de las más de 1.000 ofertas de empleo disponibles actualmente en el portal del SEPE, donde no se necesita experiencia para trabajar, son las siguientes:

Guarnecedora en Albacete (Castilla-La Mancha): sueldo entre 13.000 y 15.000 euros anuales. No se requieren estudios finalizados.

Monitor/a extraescolar en Cantabria: contrato parcial para apoyo escolar dos días a la semana. Sueldo de 1.350 euros mensuales. Se buscan estudiantes de magisterio.

Peón de cerrajería y carpintería de aluminio en Toledo: salario de 16.800 euros al año. Funciones de transformación de chapa y cerrajería.

Mecánico/a de automoción en Cáceres (Extremadura): sueldo entre 20.000 y 21.000 euros. Se pide grado medio de FP en automoción.

Personal de línea en León (Castilla y León): manipulación de envases y control de calidad. Salario de hasta 19.545 euros anuales.

Labores en el campo en Sevilla (Andalucía): distintas tareas agrícolas. Sueldo de hasta 12.000 euros anuales.

Operario/a de limpieza en Sollana (Valencia): entre 10.000 y 12.000 euros al año. Se valoran especialmente la inclusión y la igualdad de oportunidades.

Promotor/a en el aeropuerto de Alicante: oportunidad de verano con sueldo entre 20.000 y 22.000 euros. Se buscan perfiles extrovertidos con gusto por las ventas.

Montador/a en Barcelona: salario entre 25.000 y 25.800 euros. Montajes industriales en empresas de la industria del plástico.

Visitador/a médico/a en Barcelona: contrato con sueldo de 30.000 euros anuales. Se valoran capacidades comerciales, autonomía y trabajo en equipo.

Pasos para inscribirse en las ofertas del SEPE: manda el CV

Si deseas participar en este proceso de selección de empresas que buscan personal sin experiencia, y poder inscribirse a cualquiera de las miles de ofertas de empleo disponibles, lo primero es darse de alta en el portal Empléate (es gratis). Luego, ten listo el currículum, actualizado y con todos los datos que consideres que sumen a tu candidatura y sigue estos pasos:

Entra en el portal de empleo del SEPE.

del SEPE. Selecciona la oferta de empleo que más te interese.

Haz clic en “Inscribirse”.

Adjunta el CV.

Cuando termines el proceso de inscripción, la empresa correspondiente, se pondrá en contacto contigo para continuar con la entrevista personal.