Se necesitan 9 personas en Málaga para trabajar en Centro Comercial Vialia: nueva apertura

La reconocida cadena de cafeterías y pastelerías Manolo Bakes, famosa por sus irresistibles “manolitos”, ha anunciado la apertura de una nueva tienda en el Centro Comercial Vialia de Málaga. En este proceso de selección, la empresa está buscando 9 dependientes/as de cafetería para incorporarse con buneas condiciones laborales, donde vas a poder compaginar con otras actividades. Además de la estabilidad laboral, la compañía ofrece formación, salario competitivo y beneficios exclusivos para sus empleados. En esta noticia, te mostramos qué requisitos pide la empresa, los detalles sobre sueldos y horarios, y cómo enviar el CV.

Nueva apertura de Manolo Bakes en Málaga con 9 vacantes disponibles en CC Vialia: requisitos y condiciones laborales

El Centro Comercial Vialia Málaga es un enclave único en la ciudad. Se encuentra en pleno nudo de interconexión de la capital, justo en la Avda. de la Estación, en el centro urbano y a tan solo 10 minutos a pie del centro histórico de Málaga. Además, está conectado directamente con el aeropuerto mediante la línea C1 de cercanías, se sitúa a apenas 2 km del puerto y en sus instalaciones confluyen RENFE, metro y cercanías, contando también con la estación de autobuses a escasos metros. Todo ello lo convierte en la puerta de acceso a la ciudad, lo que asegura una gran afluencia de clientes en sus establecimientos.

Para esta nueva apertura, Manolo Bakes busca personas con pasión por la atención al cliente y el mundo del café. La empresa ofrece formación, aunque se valorará positivamente haber trabajado antes en cafetería, ventas o retail (experiencia valorable). Bien, como requisitos, la empresa pide contar con el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), pasión por el café y la atención al cliente y flexibilidad horaria.

Los contratos de trabajo en el Centro Comercial Vialia de Málaga son indefinidos con jornadas de 20 o 30 horas semanales. Saber que se trata de turnos rotativos (lunes a domingo y festivos) y que según la jornada, el salario base será:

679 € brutos/mes (20 h semanales, más horas complementarias).



1.018 € brutos/mes (30 h semanales, más horas complementarias).



Además, la empresa ofrece, dos días libres a la semana, más el día de tu cumpleaños, descuento de empleado en manolitos, café, palmitas y más, formación continua a través de plataforma online 24 h y oportunidades reales de crecimiento interno.

Cómo enviar el currículum para trabajar en CC Vialia de Málaga

Si cumples con el perfil y quieres formar parte del equipo de Manolo Bakes en el CC Vialia de Málaga, prepara tu currículum actualizado y accede al portal de empleo de Manolo Bakes. Una vez dentro, vas a poder ver nuevamente toda la información sobre estas vacantes, y luego, deberás seleccionar el botón de “Inscribirme a esta oferta” para de esta manera, poder adjuntar tu CV y enviarlo. En caso de que seas uno de los 9 elegidos, el equipo de selección se pondrá en contacto p