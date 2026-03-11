La guerra no da tregua en el precio del combustible: por qué el diésel ya es más caro que la gasolina

La escalada del conflicto en Oriente Medio ha encarecido el petróleo y los carburantes en España, con una subida más rápida del gasóleo, que ya supera de media los 1,81 €/l. Llenar el depósito cuesta más: la gasolina de 95 se sitúa en 1,690 €/l y el diésel se coloca por encima, con variantes premium que rozan ya los 1,898 €/l.

Cómo influye la guerra en Oriente Medio en estos precios de los carburantes

El origen de esta escalada está en la tensión en Oriente Medio, región clave para el suministro energético mundial y para el paso por el estrecho de Ormuz. Por este corredor circula alrededor del 20 % del petróleo mundial, de modo que cualquier amenaza genera nerviosismo inmediato en los mercados y ha llevado al barril de Brent, referencia en Europa, a superar los 100 dólares, encarecimiento que se traslada con rapidez al precio del combustible.

Por qué el diésel se encarece más que la gasolina en España

Aunque diésel y gasolina proceden del mismo petróleo, su mercado no funciona igual. El gasóleo está ligado al transporte por carretera, la maquinaria industrial y muchos sectores productivos, por lo que su demanda es más sensible a la actividad económica, y Europa depende en gran medida de importaciones de diésel refinado, lo que hace que cualquier problema logístico o tensión internacional golpee con más fuerza al gasóleo que a la gasolina.

El diésel actual necesita procesos de refinado más exigentes para cumplir las normas ambientales, especialmente las que limitan el azufre, lo que encarece el producto en la gasolinera. También influyen factores estacionales: al compartir componentes con combustibles de calefacción, en invierno la demanda puede aumentar y empujar más los precios. Así quedan ahora mismo los precios medios en España, en algunas ciudades de la Península y en Baleares:

TIPO Madrid Barcelona Valencia Sevilla Murcia A Coruña Media Península y Baleares Sin Plomo 95 1.731 € 1.729 € 1.727 € 1.706 € 1.705 € 1.696 € 1,690 €/l Sin Plomo 98 1.878 € 1.869 € 1.876 € 1.874 € 1.846 € 1.849 € 1,849 €/l Gasóleo A 1.842 € 1.845 € 1.875 € 1.853 € 1.872 € 1.845 € 1,812 €/l Gasóleo A+ 1.904 € 1.901 € 1.953 € 1.939 € 1.933 € 1.900 € 1,898 €/l

Si quieres conocer con detalle el precio de todos los combustibles, puedes acceder al portal del Miteco, donde tienes cada uno de los puntos de la Península y Baleares.

Qué puede pasar con el precio del combustible en las próximas semanas

El comportamiento del combustible en las próximas semanas dependerá en gran parte de cómo evolucione el conflicto en Oriente Medio. Si las tensiones continúan o se producen interrupciones en el suministro de crudo, el precio podría seguir subiendo y los conductores lo notarían casi de inmediato.

El diésel tiene un papel clave en la economía porque sostiene transporte, logística y buena parte de la producción industrial, de modo que cuando su precio se dispara el encarecimiento no se queda solo en las gasolineras, sino que puede trasladarse al coste de mover mercancías, alimentos o materias primas.

La subida del gasóleo suele interpretarse como una señal de presión económica: si repostar camiones y furgonetas es más caro, mover productos también lo es. ¿Hasta qué punto acabará notándose todo esto en el precio final de la compra?