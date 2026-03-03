El sector inmobiliario español teme por el aumento de las hipotecas y del petróleo debido a la crisis de Irán

La escalada geopolítica en Irán amenaza con encarecer la energía, reactivar la inflación y mantener los tipos altos, una combinación que inquieta al sector inmobiliario y a los hogares con hipoteca en España.

La tensión en un productor clave de crudo como Irán ha encendido las alarmas en los mercados energéticos. Si el conflicto se prolonga, la subida del petróleo y del gas presionaría la inflación y obligaría a mantener tipos altos, encareciendo las hipotecas y reduciendo la capacidad de gasto de los hogares españoles.

Cómo la crisis de Irán puede disparar la inflación y los tipos de interés en Europa

La Unión Europea depende fuertemente de la energía importada. Las tensiones en el Golfo Pérsico suelen traducirse en subidas del petróleo que encarecen transporte, producción y servicios, y que en episodios recientes han explicado buena parte de la inflación en varios países.

Un repunte sostenido del crudo aleja al Banco Central Europeo de su objetivo de inflación del 2% y puede obligarle a retrasar las bajadas de tipos. ¿La consecuencia? Dinero caro durante más tiempo y financiación más costosa para hogares y empresas. Algunos datos permiten dimensionar esta dependencia:

Dato clave Magnitud aproximada Petróleo que importa la UE Cerca del 97% del consumo Gas que importa la UE Más del 80% del consumo Objetivo de inflación del BCE 2% a medio plazo

Esta combinación de alta dependencia exterior y presión inflacionista deja a Europa, y en particular a España, muy expuesta a cualquier escalada geopolítica en Oriente Medio.

Por qué el encarecimiento de las hipotecas afectaría más a España que a otros países europeos

España figura entre los países más vulnerables a un escenario de tipos altos por la elevada presencia de hipotecas variables o mixtas: unas seis de cada diez se revisan con el euríbor. Cada punto adicional puede añadir entre 70 y 120 euros al mes a una hipoteca media, una carga importante para muchas economías domésticas. ¿Cuántos hogares podrían asumir ese incremento sin recortar otros gastos? El encarecimiento del crédito se propaga al conjunto de la economía a través de varios canales:

Menor consumo de las familias endeudadas.

Menos demanda de vivienda y freno en la construcción.

Mayor dificultad de financiación para pymes y autónomos.

Más coste de la deuda pública para el Estado.

Los economistas alertan de un riesgo de estanflación suave: crecimiento flojo, costes elevados y aumento potencial de la morosidad, especialmente entre los hogares con más deuda.

Qué pueden hacer ahora las familias con hipoteca ante este escenario incierto

En este contexto, muchos afiliados con hipoteca se preguntan si pueden adelantarse al golpe. Los analistas aconsejan revisar las condiciones del préstamo, comparar ofertas y valorar si conviene amortizar parte del capital, negociar con la entidad o estudiar un cambio de tipo de interés. No hay una solución única, pero sí es clave calcular cómo afectaría a la economía familiar un nuevo repunte del euríbor.

También se recomienda seguir de cerca la evolución del conflicto en Irán y las decisiones del Banco Central Europeo, porque de ellas dependerán las futuras cuotas. Al fin y al cabo, lo que ocurra a miles de kilómetros puede marcar cuánto paga cada mes una familia española por su vivienda.