La Guardia Civil se roba todas las miradas con su nuevo vehículo táctico para unidades de intervención: blindaje, versatilidad y diseño

En una feria de seguridad, destacar no es precisamente lo normal. Cada expositor intenta enseñar lo mejor de la casa, así que llamar la atención tiene su mérito. En esta edición de SICUR, la Feria Internacional de Seguridad celebrada en Madrid, TSD lo consiguió con claridad. La empresa española mostró su capacidad para diseñar y fabricar vehículos especiales para cuerpos y fuerzas de seguridad, emergencias y defensa.

El gran protagonista fue el IBERO HTV de la Guardia Civil, un vehículo táctico multipropósito pensado para unidades especiales de intervención. Y, de paso, la compañía dejó una idea bastante clara: tiene músculo industrial, experiencia y estructura para afrontar proyectos de alta complejidad técnica.

¿Por qué TSD salió reforzada de SICUR en Madrid?

La presencia de TSD en SICUR no sirvió solo para enseñar vehículos. También le permitió consolidar su posición como uno de los referentes nacionales e internacionales del sector. La empresa enseñó capacidad en tres frentes muy concretos: cuerpos y fuerzas de seguridad, emergencias y defensa. En un entorno muy competitivo, la compañía mostró madurez industrial, solvencia técnica y una vocación internacional que ya no suena a promesa, sino a hoja de ruta.

Además, la firma aprovechó este escaparate para reforzar su papel como actor industrial de referencia en el ámbito de la seguridad y la defensa. La idea de fondo fue clara: cuenta con recursos, experiencia y estructura para asumir proyectos de alta complejidad técnica. No era cuestión de plantar un buen estand y ya estaría, sino de demostrar que detrás hay ingeniería propia, fabricación especializada y capacidad real para responder a encargos exigentes.

¿Qué hace del IBERO HTV un vehículo clave para la UEI de la Guardia Civil?

Si hubo un nombre que destacó en el estand de TSD y también en buena parte de la feria, ese fue el IBERO HTV. Se trata de un vehículo táctico multipropósito diseñado para distintas unidades especiales de intervención de cuerpos y fuerzas de seguridad. Con este modelo, la empresa refuerza su apuesta por plataformas versátiles, configurables y adaptadas a perfiles de misión muy distintos. En otras palabras, no plantea una solución cerrada, sino una base preparada para ajustarse a cada necesidad operativa.

Esa versatilidad se ve todavía mejor en la versión específica incorporada para la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil. El nuevo vehículo táctico blindado, basado en el modelo IBERO y adaptado a los requerimientos operativos de la UEI, ha sido concebido para responder a las misiones más exigentes. Tiene capacidad para 10 agentes e incorpora una rampa de asalto diseñada expresamente para este vehículo, una característica que facilita intervenciones rápidas y seguras.

A eso se suma un blindaje de nivel STANAG-2, es decir, un nivel de protección frente a amenazas balísticas y explosivas que incrementa de forma significativa la seguridad del personal. Además, se trata de un producto nacional, fabricado íntegramente en la provincia de Ciudad Real. Ese dato no es menor, porque pone de relieve la capacidad de la industria española para desarrollar soluciones blindadas de alta capacidad sin depender de proveedores extranjeros.

¿Cómo mostró TSD su ingeniería propia y su capacidad de personalización?

TSD no llevó a SICUR una sola carta. En esta edición presentó dos de sus desarrollos más representativos para cuerpos policiales, seguridad y emergencias. Uno de ellos fue un vehículo 4×4 configurado como Puesto de Mando para Bomberos de última generación, es decir, un centro neurálgico móvil para coordinar emergencias complejas. Está equipado con sistemas avanzados de comunicaciones, gestión de incidentes y autonomía operativa, y refleja la capacidad de la compañía para integrar tecnología en vehículos ergonómicos y fiables en entornos críticos.

Más allá de los modelos expuestos, la participación en la feria también sirvió para enseñar músculo industrial. TSD mostró ingeniería propia, fabricación especializada y capacidad de adaptación a los requisitos de cada cliente. También dejó ver una cartera de proyectos que trasciende las fronteras españolas, un detalle que refuerza su posicionamiento internacional y su papel dentro de un sector donde la competencia aprieta de verdad.

Ese enfoque se apoya en una idea sencilla: aquí no va de coger una solución estándar, hacerle un par de retoques y echar a andar. La compañía desarrolla plataformas multipropósito configurables a partir de un análisis operativo detallado. De ahí salen configuraciones a medida en distribución interior, sistemas de comunicaciones, nivel de protección, equipamiento táctico o sanitario, integración de tecnologías específicas y adaptación a normativas nacionales e internacionales, es decir, a las reglas técnicas y operativas que deben cumplirse en cada servicio.

¿En qué conviene fijarse tras lo presentado por TSD en SICUR?

Lo mostrado por TSD deja varias pistas prácticas para entender qué pesa de verdad en un vehículo especial destinado a seguridad o emergencias. No todo es la presencia exterior o el nombre del modelo. Según lo visto en SICUR, hay cuatro claves muy concretas que ayudan a entender por qué el IBERO y el resto de soluciones de la compañía han ganado protagonismo.

La capacidad operativa importa: el IBERO adaptado a la UEI puede transportar a 10 agentes. La rapidez de intervención cuenta: la rampa de asalto, diseñada específicamente para este vehículo, facilita actuaciones más rápidas y seguras. La protección es decisiva: el blindaje STANAG-2 eleva la seguridad frente a amenazas balísticas y explosivas. La personalización pesa tanto como la base del vehículo: distribución interior, comunicaciones, nivel de protección, equipamiento táctico o sanitario y tecnologías específicas se ajustan según la misión.

Por tanto, la propuesta de TSD no se sostiene solo en fabricar vehículos, sino en adaptar cada plataforma al escenario concreto para el que ha sido pensada. Esa combinación de protección, capacidad y configuración a medida es la que explica que la compañía haya salido reforzada de SICUR.

¿Qué estructura industrial respalda a TSD desde Castilla-La Mancha?

TSD, Technology and Security Developments, forma parte de TSD GROUP, un grupo industrial que reúne capacidades tecnológicas e industriales complementarias. Dentro de esa estructura destacan tres compañías. Por un lado, DIVISEGUR, especializada en la fabricación de componentes para la industria eólica y líder mundial en soldadura. Por otro, TSD RAIL, centrada en el diseño y fabricación de componentes para el sector ferroviario, y DBLUX, enfocada en el desarrollo de sistemas óptico acústicos y soluciones de iluminación para vehículos.

Con ese respaldo industrial integrado y una orientación clara a la excelencia técnica, la empresa refuerza su posición como referencia en el ámbito de los vehículos especiales. En consecuencia, TSD proyecta desde Castilla-La Mancha una capacidad tecnológica e industrial plenamente competitiva en el escenario internacional.