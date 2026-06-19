Confirmado el nuevo sistema de transporte que permitirá cambiar de operador sin pagar un segundo billete en Bizkaia

La Diputación Foral de Bizkaia prepara una reforma tarifaria que permitirá cambiar de operador sin pagar un coste adicional. La medida se aplicará de forma progresiva y afectará a Metro Bilbao, Euskotren, Bizkaibus, Renfe Cercanías, Bilbobus y otros transportes municipales.

El transporte público de Bizkaia dará un giro importante a partir de 2027. La diputada general, Elixabete Etxanobe, ha confirmado que los transbordos entre distintos operadores serán gratuitos, dentro del Plan para Impulsar el Transporte Público presentado en 2023. El objetivo es avanzar hacia un sistema más sencillo, integrado y accesible para quienes se desplazan a diario por el territorio.

Cuándo empezarán los transbordos gratuitos en el transporte público de Bizkaia

La implantación no llegará de golpe. El primer paso será el 1 de octubre de 2026, con una prueba piloto entre Metro Bilbao y Euskotren en el tramo del Txorierri. Este ensayo servirá para comprobar el funcionamiento del sistema antes de extenderlo al resto de operadores.

Además, la Diputación ya ha comenzado a eliminar el coste de los transbordos internos en Bizkaibus. Por lo tanto, el cambio será gradual, pero con una meta clara: que cualquier usuario pueda combinar diferentes medios de transporte sin que el cambio de línea o compañía encarezca el viaje.

El modelo que servirá como referencia es el que ya funciona entre Metro Bilbao y Euskotren en la Línea 3, donde el transbordo no supone un pago extra. ¿La idea? Llevar ese esquema al conjunto del territorio, incluyendo Metro Bilbao, Bizkaibus, Euskotren, Bilbobus, Renfe Cercanías y los transportes municipales. Dicho de forma sencilla: moverse por Bizkaia debería ser más fácil y menos lioso.

Bizkaia reducirá las zonas tarifarias para simplificar los viajes diarios

La reforma no solo afecta a los transbordos. También habrá una reorganización del mapa tarifario. Bizkaia pasará de cinco zonas a tres el 31 de enero de 2027, integrando la zona 5 en la 4 y la zona 3 en la 2.

En todos los casos se aplicará la tarifa de la zona absorbente. Esta modificación afectará a Metro Bilbao, Euskotren, Renfe Cercanías y Bizkaibus, con la intención de simplificar un sistema que hasta ahora podía resultar complicado para muchos viajeros.

Por otro lado, el Consorcio de Transportes de Bizkaia ya ha incorporado los transbordos gratuitos en los títulos temporales. Esto permite que los usuarios de Bizkaibus accedan a condiciones similares a las de quienes viajan en Metro Bilbao, incluyendo los descuentos previstos.

Etxanobe enmarca estas medidas en la movilidad sostenible, después de un año con cifras destacadas: 215 millones de viajes en 2025, Metro Bilbao por encima de los 100 millones y Bizkaibus con un crecimiento del 8,7%. La Diputación considera que la integración tarifaria será clave para mantener esta tendencia.