La final de la Copa del Rey en Sevilla el 18 de abril busca 300 trabajadores con la E.S.O. para trabajar en La Cartuja y 50 vigilantes

La empresa necesita auxiliares de eventos deportivos y vigilantes de seguridad para reforzar el operativo en el estadio de La Cartuja. La oferta puede interesar tanto a quienes buscan su primera oportunidad laboral como a profesionales con TIP en vigor.

Prosegur ha lanzado una convocatoria con 350 vacantes para trabajar en la final de la Copa del Rey en Sevilla, en el partido que enfrentará al Atlético de Madrid y a la Real Sociedad. Se trata de empleos temporales vinculados a la seguridad y la organización del evento, con jornadas de unas ocho horas y posibilidad de entrar después en una bolsa de empleo para futuros servicios.

Qué puestos ofrece Prosegur para trabajar en la final de la Copa del Rey en Sevilla

La compañía busca cubrir 300 plazas de auxiliar para eventos deportivos y otras 50 de vigilante de seguridad. En el primer caso no se exige experiencia previa, por lo que puede ser una opción interesante para quien quiera estrenarse en un gran evento de Sevilla, que se suma a otros momentos históricos, como el nuevo estado Benito Villamarín, situado al otro lado del canal. No está nada mal para empezar, la verdad.

Las funciones de los auxiliares estarán centradas en el control de accesos, la orientación al público, el apoyo en la organización del partido y la supervisión de distintas zonas del estadio. Para optar a estas vacantes se pide contar con el título de ESO, disponibilidad el día del encuentro y posibilidad de desplazarse hasta Sevilla. Antes de inscribirse, conviene tener claros los datos principales de cada puesto:

Puesto Vacantes Requisito principal Jornada aproximada Salario + Plus por evento Auxiliar para eventos deportivos 300 ESO 8 horas Según convenio + 30 euros Vigilante de seguridad 50 TIP en vigor 8 horas Según convenio + 50 euros

Además, el partido y todo el operativo terminarán de madrugada, en torno a la 1:30 horas. Por tanto, la disponibilidad completa será clave en ambos perfiles.

Requisitos para auxiliares y vigilantes y cómo enviar el currículum a Prosegur

En el caso de los vigilantes, sí es imprescindible contar con la Tarjeta de Identidad Profesional en vigor. Sus tareas estarán relacionadas con el control de seguridad y la supervisión de las diferentes áreas del estadio. ¿Te encaja ese horario y cumples las condiciones? Entonces conviene revisar bien la oferta antes de dar el paso.

La inscripción se realiza a través del portal de empleo de Prosegur. Una vez dentro, el candidato debe consultar las condiciones de la vacante y completar la candidatura en la opción habilitada para apuntarse. Después, las personas seleccionadas podrán incorporarse a este dispositivo especial y, además, tener acceso a futuras oportunidades en otros eventos como conciertos, partidos o citas multitudinarias.