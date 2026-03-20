La Renta de 2026 trae una deducción importante para algunos conductores

La deducción del seguro del vehículo no se aplica a todos los contribuyentes. Hacienda aclara que solo podrá incluirse en casos muy concretos y dentro de la campaña de la declaración correspondiente al ejercicio 2025.

La campaña de la Renta 2026 ya tiene fechas marcadas y también algunas dudas habituales sobre los gastos que pueden desgravar. Una de las más repetidas es la del seguro de coche. ¿Puede incluirlo cualquier conductor en su declaración? La respuesta, en general, es no. Hacienda deja claro que esta posibilidad queda reservada a determinados autónomos, siempre que el vehículo esté vinculado de forma real y justificada a la actividad económica. Además, un dato a tener en cuenta por los contribuyentes, es saber la diferencia entre una deduccón y desgravar.

Qué fechas y plazos deben tener en cuenta los contribuyentes para presentar la Renta 2026

La declaración del ejercicio fiscal 2025 podrá presentarse por internet desde el 8 de abril de 2026. Quienes opten por la confección telefónica tendrán disponible este sistema a partir del 9 de mayo, mientras que la atención presencial en oficinas arrancará el 1 de junio.

En los dos últimos casos será necesario pedir cita previa. Para la atención telefónica, podrá solicitarse del 9 de abril al 29 de junio. En el caso de la asistencia presencial, el plazo para reservar cita irá del 29 de mayo al 29 de junio. En todos los supuestos, el último día para presentar la declaración será el 30 de junio. Ojo, porque dejarlo para el final puede complicar cualquier gestión.

Quiénes pueden deducir el seguro de coche en la declaración de la Renta 2026

Hacienda explica que los asalariados lo tienen más difícil. Si no alquilan inmuebles y no cuentan con retribuciones flexibles, los seguros contratados por iniciativa propia, como el del coche, el hogar o el de vida, no suelen dar derecho a deducción.

Por tanto, no basta con tener un seguro en vigor ni con usar el coche a diario. La clave está en el perfil del contribuyente y en el uso que se dé al vehículo. De ahí que la posibilidad de aplicar esta ventaja fiscal quede muy limitada.

Qué requisitos exige Hacienda para deducir el seguro del vehículo si eres autónomo

La deducción puede ser posible cuando la persona que presenta la declaración es autónoma y el coche está afecto a la actividad económica. Esto quiere decir que debe existir un uso profesional demostrable y que dicho uso pueda justificarse correctamente ante Hacienda.

Además, hay dos aspectos que resultan decisivos: la justificación y la proporcionalidad del gasto. Junto a ello, el vehículo debe estar registrado íntegramente como herramienta de trabajo del autónomo. Solo en ese escenario el seguro podría encajar como gasto deducible en la declaración.