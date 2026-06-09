Las pensiones llegarán a 2050 con más gasto público y menor relación con los sueldos actuales

Pensar en la jubilación suele parecer algo lejano, hasta que uno mira las cifras y se le pasa un poco la fantasía. Las pensiones públicas seguirán subiendo en España durante las próximas décadas, según las previsiones de la AIReF. La cuestión es que no crecerán al mismo ritmo que los salarios medios.

Eso significa que un futuro jubilado podría cobrar más dinero que hoy, pero esa pensión cubriría una parte menor del sueldo medio. El cambio no es una bajada directa de la pensión, sino una pérdida de peso frente a los salarios. Y ahí está el detalle importante, porque la letra pequeña de las pensiones, como casi siempre, viene con calculadora en mano.

¿Qué cambio prevé la AIReF para las pensiones en 2050?

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, conocida como AIReF, prevé que la pensión media siga aumentando durante las próximas décadas. Sin embargo, el organismo advierte de que crecerá más despacio que los salarios, lo que reducirá la llamada tasa de generosidad del sistema.

Esa tasa de generosidad mide la relación entre la pensión media y el salario medio. Dicho en sencillo: indica qué parte del sueldo medio queda cubierta por la pensión media. Según las previsiones, este indicador pasará del 68,4% en 2025 al 60,2% en 2050.

Antes de bajar, la AIReF calcula que la tasa alcanzará un máximo del 70,5% en 2030. A partir de ahí comenzaría una caída progresiva. De hecho, las proyecciones apuntan a que la relación entre pensión media y salario medio seguirá reduciéndose hasta situarse ligeramente por encima del 57% en 2070.

¿Por qué las pensiones perderán peso frente a los salarios?

La explicación principal está en la distinta evolución prevista para pensiones y salarios. Las prestaciones contributivas se revalorizan con el IPC, mientras que los salarios también evolucionan con la productividad y el crecimiento económico.

Esto quiere decir que las pensiones mantienen su poder adquisitivo frente a la inflación, pero los sueldos podrían avanzar más rápido a largo plazo. En otras palabras, el pensionista no tendría por qué perder capacidad de compra, pero la pensión representaría una parte menor del salario medio.

La AIReF resume este cambio señalando que el descenso de la tasa de generosidad a partir de 2031 se debe a que los salarios aumentan a mayor ritmo que las pensiones. Por tanto, el debate no va solo de si las pensiones subirán o no. La pregunta clave es cuánto cubrirán respecto al nivel salarial del país.

¿Cómo influye la jubilación del baby boom en el sistema público?

El envejecimiento demográfico aparece como el gran factor de presión sobre el sistema público de pensiones. España afrontará en las próximas décadas la jubilación masiva de la generación del baby boom, nacida entre finales de los años cincuenta y mediados de los setenta.

Ese proceso aumentará el número de pensionistas y elevará el gasto asociado a las prestaciones. Según la AIReF, el gasto total en pensiones pasará del 13% del PIB en 2025 al 16,4% en 2050. No es precisamente calderilla para las cuentas públicas.

Además, las previsiones demográficas del INE apuntan a un fuerte aumento de la población de mayor edad. Al mismo tiempo crecerá la tasa de dependencia, que es la relación entre la población inactiva y las personas en edad de trabajar. Dicho de forma clara: habrá proporcionalmente menos trabajadores sosteniendo más jubilaciones.

¿La reforma de pensiones mejora las previsiones?

La AIReF reconoce que las nuevas previsiones han mejorado respecto a cálculos anteriores. En sus estimaciones publicadas en 2025, el organismo proyectaba que la tasa de generosidad bajaría hasta el 56,7% en 2050.

Ahora, esa previsión mejora hasta el 60,2% para ese mismo año. Parte de esta diferencia se explica por la reforma de pensiones impulsada en los últimos años y por la recuperación de la revalorización automática conforme al IPC.

El sistema anterior limitaba las subidas al 0,25% en determinados escenarios económicos. Según la información disponible, eso habría provocado una pérdida mucho más intensa de capacidad adquisitiva para los pensionistas. Con la vinculación al IPC, las prestaciones quedan protegidas frente a la inflación, aunque no necesariamente frente al avance más rápido de los salarios.

¿Qué deben tener en cuenta los trabajadores ante este cambio?

Este aviso de la AIReF no significa que las pensiones públicas vayan a bajar en términos nominales. La clave está en que, aunque suban, podrían quedar más lejos del salario medio dentro de 25 años. Por eso conviene entender bien qué mide cada cifra y no quedarse solo con el titular.

Para cualquier trabajador que mire de reojo su futura jubilación, hay varias ideas prácticas que ayudan a interpretar este escenario:

Revisar la evolución de la pensión esperada con datos oficiales cuando corresponda, porque la pensión media no refleja todos los casos individuales.

Tener presente que el IPC protege frente a la inflación, pero no garantiza que la pensión crezca igual que los salarios.

Diferenciar entre cobrar más dinero en términos nominales y mantener el mismo peso respecto al sueldo medio.

Seguir los cambios del sistema público de pensiones, especialmente los relacionados con la sostenibilidad y la revalorización.

Valorar el impacto del envejecimiento y de la jubilación del baby boom en las cuentas públicas.

En consecuencia, la gran transformación no está solo en cuánto subirá la pensión, sino en qué parte del nivel de vida salarial podrá sustituir. Ese es el cambio silencioso que dibuja la AIReF: pensiones que seguirán creciendo, pero que representarán menos frente a los salarios medios en España.

¿Cuál es el verdadero debate sobre las pensiones hasta 2050?

El debate ya no se limita a saber si las prestaciones subirán cada año. Según las previsiones de la AIReF, el punto central será cómo evolucionará la capacidad del sistema para sustituir las rentas del trabajo en una sociedad cada vez más envejecida.

Por otro lado, el organismo mantiene sus advertencias sobre la sostenibilidad futura del sistema. Considera que las medidas aprobadas alivian parte de la presión financiera, pero no compensan completamente el fuerte aumento del gasto previsto para las próximas décadas.

Así, el gran cambio de las pensiones no será necesariamente una caída visible en la nómina del jubilado. Será más bien una distancia creciente entre pensión media y salario medio. Menos ruido, pero bastante fondo.