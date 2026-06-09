Los cursos gratis del SEPE que pueden ayudarte a encontrar trabajo este verano sin salir de casa

Los cursos gratuitos y online del SEPE continúan activos en junio de 2026 y permiten reforzar competencias profesionales desde casa. Están dirigidos a desempleados, trabajadores y autónomos que quieran seguir formándose sin coste.

Con la llegada del verano cada vez más cerca, junio se convierte en un buen momento para actualizar conocimientos y dar un empujón al perfil laboral. El Servicio Público de Empleo Estatal mantiene una oferta formativa gratuita y flexible, pensada para quienes buscan mejorar sus oportunidades sin tener que desplazarse.

La clave está en que estos cursos permiten organizar el aprendizaje al ritmo de cada persona. Algo muy útil en estas fechas, cuando muchos trabajadores ajustan horarios, rutinas o incluso aprovechan más tiempo libre. Vamos, que puede ser una buena ocasión para ponerse al día sin complicarse demasiado.

Qué cursos gratis y online del SEPE se pueden hacer en junio de 2026

La oferta formativa incluye áreas muy vinculadas a las necesidades actuales del mercado laboral. Entre las opciones disponibles destacan competencias digitales, ofimática, marketing online, idiomas, atención al cliente y administración.

También hay formaciones más específicas para quienes buscan especializarse en sectores con mayor demanda, como programación, ciberseguridad o comercio electrónico. ¿Por qué interesa revisar estas opciones? Porque una formación bien elegida puede marcar la diferencia a la hora de acceder a nuevas oportunidades profesionales.

Además, en la mayoría de los casos, los participantes pueden obtener un certificado acreditativo al finalizar el curso. Este documento supone un valor añadido para el currículum y permite demostrar los conocimientos adquiridos.

Cómo inscribirse en los cursos gratuitos del SEPE y qué requisitos revisar antes

Para acceder a estos cursos, las personas interesadas deben consultar la oferta disponible en las plataformas oficiales del SEPE o en la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, Fundae. Desde estos canales se puede comprobar la duración, el nivel y las condiciones concretas de cada formación. Antes de apuntarse, conviene revisar varios aspectos básicos:

Si el curso exige estar inscrito como demandante de empleo.

Si también está abierto a trabajadores en activo o autónomos.

La duración y el nivel requerido.

La existencia de plazas limitadas.

La posibilidad de obtener certificado al finalizar.

En algunos casos, las formaciones pueden tener plazas limitadas, por lo que no conviene dejar la inscripción para el último momento. Además, determinadas acciones formativas pueden incluir ayudas o incentivos asociados a la finalización del curso, pensados para facilitar el acceso al aprendizaje o cubrir gastos vinculados al tiempo dedicado.

Junio de 2026 demuestra que no existe una única época para seguir aprendiendo. Aprovechar los cursos gratuitos del SEPE puede ser una decisión práctica para adaptarse a los cambios del mercado laboral y llegar al verano con nuevas competencias.