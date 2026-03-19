España estrena unos contenedores inteligentes que pagarán por reciclar ropa usada

La Unión Europea pondrá en marcha en España una prueba piloto desde 2026 con dos contenedores inteligentes. El objetivo es premiar económicamente a quienes depositen prendas usadas y avanzar en la economía circular.

La gestión de los residuos textiles entra en una nueva etapa. La Unión Europea ha impulsado el proyecto TexMat, una iniciativa financiada con 6,25 millones de euros que permitirá compensar económicamente a los ciudadanos que reciclen ropa usada en contenedores inteligentes. De esta forma será algo legal que ayudará ambas partes, quien vende y quien compra, y no convertirse en un negocio de reciclaje clandestino como en ocurre con las baterías usadas en China. España formará parte de esta prueba piloto desde 2026, con dos puntos de recogida, uno en un entorno urbano y otro en una zona menos poblada.

Cómo funcionará el nuevo sistema para reciclar ropa usada con dinero

La principal novedad está en los contenedores automatizados, capaces de analizar cada prenda depositada. Su tecnología evaluará el estado del textil y decidirá si puede destinarse a la venta de segunda mano o si debe reciclarse para recuperar fibras industriales. ¿La idea? Cambiar de una vez por todas el hábito de tirar ropa a la basura o dejarla en contenedores tradicionales sin más.

El usuario recibirá una compensación económica según la valoración de la prenda. Eso sí, la cuantía todavía no se ha hecho pública. Dependerá de factores como la calidad, la composición y el estado del textil entregado. Vamos, que no todas las prendas tendrán el mismo valor. Antes de seguir, así queda resumido el proyecto:

Aspecto Detalle Proyecto TexMat Financiación 6,25 millones de euros Programa Horizon Europe Duración Hasta marzo de 2029 Inicio en España 2026 Contenedores piloto Dos

Por tanto, el sistema no solo busca reciclar más, sino también premiar al ciudadano por participar de forma activa en este cambio.

Qué papel tendrá España en este proyecto europeo de residuos textiles

España participará con varias entidades en este proyecto TexMat. La Universidad de A Coruña liderará los estudios sobre modelos de negocio y comportamiento del consumidor. También estarán Humana, IRIS Technology Solutions y Rovimatica, esta última encargada del desarrollo del contenedor inteligente y de la plataforma digital asociada.

La iniciativa llega en un contexto claro: el consumo de moda sigue creciendo y, con él, también los residuos. En España se desechan cerca de 1 millón de toneladas de residuos textiles al año, lo que equivale a entre 14 y 20 kilos de ropa usada por persona. De ahí que en muchos hogares se acumulen prendas sin uso que, en realidad, todavía podrían reutilizarse o reciclarse. Estos son los puntos clave de la implantación en España:

Habrá dos contenedores piloto desde 2026.

Uno se instalará en un entorno urbano.

Otro se ubicará en una zona menos poblada.

El sistema valorará automáticamente cada prenda.

La compensación dependerá del estado y composición del textil.

Si los resultados son positivos, el modelo podría extenderse de forma progresiva tanto en España como en el resto de la UE. ¿Puede convertirse en una herramienta estable dentro de las políticas de reciclaje? Esa es la meta. Además, la medida se enmarca en la obligación europea de implantar la recogida separada de residuos textiles, lo que refuerza su importancia de cara a los próximos años.