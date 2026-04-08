La estrategia de Inditex da un vuelco al sector y sitúa su margen por encima de grandes firmas de lujo como Gucci o Louis Vuitton

La firma gallega ha llevado su rentabilidad neta al 15,6%, un máximo histórico que la coloca por encima de gigantes como LVMH y Kering. La clave está en su giro hacia el segmento premium y en una férrea disciplina de costes.

Inditex ha dado un paso que hace no tanto parecía reservado a las grandes casas de lujo. La compañía cerró el último ejercicio con un margen de beneficio neto sobre ventas del 15,6%, dos décimas más que en 2024 y el nivel más alto de su historia. Ya supera a grupos como LVMH, con un 13,8%, y deja muy atrás a Kering, que se quedó en el 4,9%. En paralelo, refuerza su músculo logístico con el gigantesco centro de distribución en Sagunto, una apuesta que consolida su capacidad de crecimiento.

La rentabilidad de Inditex ya compite con el lujo y se aleja del textil tradicional

La comparación con sus rivales directos también refleja ese salto. Inditex triplica la rentabilidad de H&M o GAP y solo Uniqlo se acerca, con un 13,4%. Además, sus ventas alcanzaron 39.864 millones, por encima de H&M y Uniqlo juntos. Para verlo más claro, así queda la foto del sector:

Compañía Margen neto Inditex 15,6% Uniqlo 13,4% LVMH 13,8% Kering 4,9%

Y hay más. El beneficio después de impuestos de Inditex se situó en 6.220 millones en 2025, un 44% más que H&M, Uniqlo y GAP juntas. Visto así, la distancia empieza a ser muy seria.

El cambio de estrategia hacia el segmento premium explica el salto

¿Qué hay detrás de esta mejora? Según la información disponible, la compañía ha combinado control de costes, eficiencia operativa y una apuesta más clara por un mercado premium, alejándose de la moda ultrabarata liderada por Shein o Temu. Ese giro se resume en varios puntos:

menor peso de las prendas más baratas

subida de precios en mercados clave

mejora operativa que permite que el beneficio crezca más que las ventas

De hecho, su resultado aumentó el doble que sus ingresos: un 6% frente a un 3,2%. El informe The State of Fashion 2026, elaborado por McKinsey, apunta que la firma renuncia a competir en el mismo terreno que las plataformas chinas. Incluso recoge que «en el Reino Unido, Bershka ha reducido la proporción de referencias con un precio inferior a 25 libras (40 euros) en un 15% entre 2023 y 2025».

No solo eso. Según Bloomberg, Zara ha elevado sus precios una media del 22% en Europa y del 70% en Estados Unidos en los últimos cinco años. Vamos, que el reposicionamiento no va de palabras, sino de hechos.

Los analistas creen que el margen neto de Inditex aún puede subir más

La mejora no se limita al beneficio neto. El margen ebitda alcanzó el 28,2% y el margen ebit el 20,1%, ambos en máximos. El ebitda subió un 5%, hasta 11.267 millones, mientras que el ebit avanzó un 5,9%, hasta 7.997 millones.

La gran pregunta ahora es evidente: ¿puede seguir mejorando? El consenso recogido por Bloomberg prevé estabilidad este año, pero estima que el margen neto podría subir al 15,8% en 2027 y al 15,9% en 2028. García Maceiras evitó pronunciarse sobre esa posibilidad en la presentación de resultados, aunque sí destacó la fortaleza del modelo.