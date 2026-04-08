Millones de contribuyentes ya pueden consultar el borrador de la declaración de la renta 2026 antes de presentarla

El inicio de abril trae una cita clave para millones de contribuyentes en España: la campaña de la renta. Ya es posible consultar los datos fiscales y, a partir del 8 de abril, acceder al borrador y presentar la declaración.

La declaración de la renta vuelve a situarse entre los trámites más importantes del calendario fiscal. Durante esta campaña, los contribuyentes deberán declarar los rendimientos obtenidos en el ejercicio de 2025 y revisar si el resultado les sale a pagar o a devolver. ¿No recuerdas cómo acceder al borrador? La Agencia Tributaria detalla el proceso para consultarlo paso a paso.

Cómo consultar el borrador de la declaración de la renta 2026 en Renta Web

El primer paso es entrar en la aplicación de Renta Web, dentro del apartado de “gestiones destacadas”. Una vez dentro, hay que pulsar sobre “Servicio de tramitación borrador /declaración (RENTA WEB)” e identificarse con número de referencia.

Si el contribuyente ya dispone de ese número, solo tendrá que introducirlo junto con su DNI. En cambio, si no lo tiene, deberá seleccionar la opción “No tengo referencia”. Después, el sistema solicitará varios datos identificativos y facilitará un código de acceso compuesto por letras y números.

Una vez dentro del expediente, ya se puede acceder a los distintos servicios disponibles. Para consultar el borrador, modificarlo o incluso presentar la declaración, hay que elegir la opción “Borrador/Declaración (Renta WEB)”. Además, si ya se había trabajado antes sobre el documento, será posible recuperar los datos guardados.

Qué pasos hay que seguir para revisar los datos y enviar la declaración

Al iniciar un nuevo borrador, aparece una primera pantalla con los datos personales. Conviene revisarlos con calma para comprobar que todo está correcto. En el caso de personas casadas, también se puede valorar la opción del cálculo individual para comparar qué modalidad resulta más beneficiosa.

Posteriormente, se mostrará una ventana con el resumen de los datos que deben comprobarse. Después tocará completar toda la información que falte para terminar el borrador. La última pestaña es la de “resumen de declaraciones”, donde se puede ver el resultado final y confirmar si la declaración sale a pagar o a devolver. Desde ahí, además, ya se puede enviar. Estos son los pasos básicos para consultar el borrador:

Acceder a la web de la Agencia Tributaria .

. Entrar en “gestiones destacadas” y pulsar en “Servicio de tramitación borrador /declaración (RENTA WEB)”.

Identificarse con número de referencia y DNI/NIE, o pedirlo en “No tengo referencia”.

Acceder a “Borrador/Declaración (Renta WEB)”.

Revisar los datos identificativos.

Ir a “Resumen de declaraciones”.

Confirmar y entregar.

Desde cuándo se puede acceder al borrador y cómo presentar la renta

A partir del 8 de abril se puede acceder al borrador de la declaración de la renta por la aplicación Renta Web y presentarlo desde ese mismo momento.

Como todos los años, la declaración podrá presentarse por internet, por teléfono y también de forma presencial. La Agencia Tributaria, de hecho, cuenta con un calendario con las fechas y las citas previas disponibles para los contribuyentes.