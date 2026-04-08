Herencias con y sin testamento: estas son las diferencias que marcan quién se queda cada bien

¿Alguna vez has pensado quién heredará tu vieja cafetera italiana o el piso que aún estás pagando? Quizá hoy te parezca un asunto lejano, pero tarde o temprano todos acabamos protagonizando o sufriendo, la repartición de una herencia. Y sí, el testamento parece cosa de películas victorianas, pero evita más de un drama familiar y alguna que otra comida de Navidad incómoda.

De hecho, basta un malentendido sobre porcentajes para que los hermanos dejen de hablarse durante años. Por eso conviene saber qué dice el Código Civil español al detalle: dónde empieza tu voluntad y dónde manda la ley. Descubrirás que el reparto de herencia no es tan libre como creías, aunque siempre hay margen para maniobrar.

¿Qué partes de la herencia son intocables y cuáles puedes mover a tu antojo?

Primero, la ley divide cualquier herencia en tres tercios muy concretos. El tercio de la legítima debe ir, sí o sí, a los herederos forzosos (cónyuge e hijos, o sus descendientes si éstos ya faltan). Después llega el tercio de mejora, que sirve para “premiar” a uno o varios de esos herederos legítimos: más para el hijo que te acompaña al médico, menos para el que solo llama cuando necesita la Wi‑Fi. Por último aparece el tercio de libre disposición, tu trozo más creativo; puedes dejárselo a un sobrino, a tu ONG favorita o al vecino que te riega las plantas.

No obstante, la libertad tiene límites claros: el tercio de la legítima tiene que repartirse en partes iguales salvo causa legal de desheredación, y el de mejora solo admite jugar dentro del grupo de herederos forzosos. Si pretendes saltarte estas reglas, el notario te devolverá los papeles con una sonrisa educada.

¿Cómo se reparte la herencia si existe testamento?

Con testamento todo va más rápido y, sobre todo, se evita que el Estado asome la cabeza. Tú decides quién recibe cada cuadro, cada acción del banco y cada euro, siempre respetando esos tercios que acabamos de ver. El resultado típico es el siguiente: los descendientes obtienen el 66,6 % de la herencia en propiedad, mientras el cónyuge disfruta de un 33,3 % en usufructo (puede usar bienes ajenos sin ser su dueño). Además, el tercio de libre disposición puede darle aún más oxígeno económico al viudo, a un hijo concreto o a quien quieras.

El testamento también permite concretar el reparto material: quién se queda la casa familiar y quién prefiere el dinero líquido, evitando rifas de última hora. Eso sí, el “papelito” tiene que respetar escrupulosamente fechas y firmas; un error y todo el plan se viene abajo.

El orden sucesorio cuando no hay testamento: de hijos a Hacienda

Imagina que no existe testamento. En ese caso, el Código Civil impone un orden férreo y, de propina, elimina el tercio de libre disposición. Antes de que cunda el pánico, mira el siguiente listado:

Hijos y nietos – Se reparten la herencia; los nietos solo heredan si su padre o madre ha fallecido primero. Padres y abuelos – Entran en juego solo cuando no hay descendientes. Cónyuge viudo/a – Obtiene usufructo sobre un tercio; la propiedad completa solo llega si faltan los dos grupos anteriores. Hermanos y sobrinos – Siguen en la fila si tampoco existen ascendientes ni cónyuge con derechos previos. Tíos y primos – Parientes colaterales de cuarto grado: última parada antes de que intervenga el Estado. El Estado – Sí, Hacienda también se apunta a la fiesta si no queda nadie más.

Como ves, el legislador prefiere mantener la fortuna en la familia pero, por si acaso, nunca deja un euro huérfano.

Viudedad y descendencia: el reparto cónyuge‑hijos sin dramas

Cuando fallece uno de los padres y hay testamento, los hijos reciben dos tercios en propiedad, aunque el viudo conserva el usufructo sobre un tercio, normalmente la vivienda habitual. Esto significa que los hijos son dueños (nuda propiedad) pero no pueden vender sin permiso hasta que el cónyuge falte o acepte una “conmutación”, cambiar su derecho de uso por bienes equivalentes en valor.

Sin testamento el esquema es parecido, salvo que desaparece la libre disposición y, por consiguiente, los hijos pueden acabar con más peso patrimonial del previsto. Detalle clave para románticos despistados: si quieres asegurarle algo sólido a tu pareja, redacta testamento; lo contrario es fiarlo todo al orden automático y a los buenos sentimientos de la prole.

Matrimonio sin hijos: lo que dice la ley (y no tu sentido común)

Cuando no hay descendientes, la intuición dicta que el cónyuge lo heredará todo… pero el Código Civil corrige ese instinto. Los padres del difunto pasan a ser herederos legítimos y, en consecuencia, la pareja solo recibe el 50 % en usufructo. Traducido: puede disfrutar de la casa, mas no venderla.

Si tampoco existen ascendientes, entonces sí: el viudo o la viuda se queda con la herencia completa. Luego, al fallecer, el patrimonio volará hacia sus propios hermanos o sobrinos, dejando a la familia política con las manos vacías. ¿Injusto? Tal vez; legal, sin duda.

Hermanos enfadados y artículos que te salvan: 1.005 CC

Las tensiones fraternas suelen estallar cuando uno no acepta ni renuncia a su parte, bloqueando el expediente durante meses. Para estos casos, el artículo 1.005 del Código Civil concede al resto de hermanos la opción de acudir al notario: el “díscolo” tiene 30 días para decidir si acepta la herencia pura, a beneficio de inventario o la repudia. Silencio es igual a aceptación automática.

Si el problema es la partición de bienes, basta que quienes sumen más del 50 % pidan a un notario la designación de un contador‑partidor. Solo cuando todo esto falla se llega a la vía judicial, la más lenta (y cara) de las soluciones.

De abuelos a nietos: saltarse una generación sí es legal

Un abuelo puede dejar parte de su patrimonio a los nietos mediante el tercio de libre disposición, regalándoles desde un piso en la playa hasta la famosa vajilla “para domingos”. Ahora bien, los nietos solo se convierten en herederos legítimos si su progenitor ha fallecido antes o renuncia de forma expresa. Ese “salto” generacional tiene la ventaja de aligerar impuestos a largo plazo y, de paso, evita que los bienes hagan escala en el hijo‑padre, pasando directamente a la tercera generación.

Guía exprés para que tu herencia no termine en un culebrón

En primer lugar, redacta testamento cuanto antes; cuesta menos de 50 € y te ahorra disgustos póstumos. Además, actualízalo cuando cambien tus circunstancias: nacimiento de un hijo, divorcio o compra de un nuevo inmueble. Por otro lado, deja liquidez suficiente para cubrir impuestos y evitar ventas forzosas; una simple cuenta corriente puede marcar la diferencia. Finalmente, comenta tu plan con la familia para que nadie se entere del reparto en el tanatorio: transparencia hoy significa paz mañana.