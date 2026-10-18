La Diputación de Albacete abre 10 plazas de auxiliar administrativo con la ESO y sin concurso de méritos

Las plazas de auxiliar administrativo de Albacete admiten solicitudes desde el 14 de octubre. Dos están reservadas a personas con discapacidad.

La Diputación de Albacete abre el 14 de octubre de 2026 las solicitudes para diez plazas de auxiliar administrativo. El BOE del 13 de octubre activa un plazo de veinte días hábiles. Ocho puestos corresponden al turno ordinario y dos al reservado para personas con discapacidad. Se exige la ESO o equivalente. La selección se resolverá mediante oposición, por lo que no habrá una fase independiente para puntuar experiencia o cursos.

Las diez plazas de auxiliar administrativo se reparten en dos turnos

Los puestos pertenecen a la escala de Administración General, subescala Auxiliar, y al subgrupo C2 de la plantilla funcionarial provincial. Las bases publicadas en diciembre proceden de la oferta de empleo de 2025. Su antigüedad no significa que el plazo esté cerrado. La publicación estatal es la que inicia ahora las solicitudes. Esta secuencia importa al consultar convocatorias de empleo público, donde la fecha de las bases puede preceder varios meses al periodo de inscripción.

La reserva representa el 20 % de las diez plazas anunciadas, mientras que el turno ordinario reúne el 80 % restante. Cada aspirante debe elegir una vía de acceso y presentar una única instancia. Para concurrir al cupo reservado se exige discapacidad reconocida de, al menos, el 33 %, compatible con las funciones. La acreditación debe acompañar la solicitud. Las adaptaciones de tiempo y medios también deben pedirse dentro del plazo, con la documentación específica exigida.

La ESO permite participar, pero hay que superar dos ejercicios

Los candidatos deben tener al menos dieciséis años y no superar la edad de jubilación forzosa. También deben cumplir las condiciones de nacionalidad, capacidad funcional y habilitación recogidas en las bases. La titulación exigida debe poseerse al finalizar el plazo de solicitudes. Quien presente estudios extranjeros necesita la convalidación o credencial correspondiente. Estos requisitos deben mantenerse durante el proceso. Obtener una buena nota no permite sustituir una titulación obligatoria ni subsanar su ausencia una vez vencido el plazo.

La oposición incluye dos ejercicios obligatorios y eliminatorios. El primero consiste en un test de, al menos, setenta preguntas con cuatro respuestas alternativas. Solo una será correcta. Las respuestas incorrectas penalizan, por lo que responder al azar puede reducir la nota. Se califica sobre diez puntos y exige cinco para aprobar. El segundo aborda uno o varios supuestos prácticos relacionados con las funciones del puesto. Por tanto, preparar únicamente preguntas de memoria resulta insuficiente. La candidatura deberá demostrar también que sabe aplicar los contenidos del programa a las tareas administrativas previstas.

La corrección de enero cambia cómo se cuenta el intervalo entre exámenes

Las bases originales contienen una referencia temporal que fue corregida el 23 de enero de 2026. El anuncio de rectificación establece un intervalo mínimo de setenta y dos horas entre ejercicios. El máximo ordinario pasa a ser cuarenta y cinco días hábiles, no naturales. La diferencia afecta a la organización del estudio y los desplazamientos. Una persona que guarde únicamente el documento de diciembre podría calcular un calendario más corto del que permite la convocatoria corregida.

Ese máximo no fija la fecha del segundo examen ni garantiza que el tribunal vaya a agotarlo. Marca el margen previsto entre pruebas, con las excepciones contempladas en las bases. Tampoco debe confundirse con los veinte días hábiles disponibles para solicitar la participación. Son dos cómputos distintos, vinculados a momentos diferentes. El primer ejercicio se anunciará junto con la información de admisión correspondiente. Hasta entonces, el aspirante puede organizar su preparación sin dar por confirmada una fecha que todavía no aparece publicada.

La solicitud y las exenciones deben tramitarse dentro del plazo

La inscripción se realiza mediante el trámite específico de la sede electrónica de la Diputación. Las bases prevén registro de la solicitud sin exigir firma electrónica y asistencia a quienes tengan dificultades. La validación requiere el pago de la tasa o la acreditación de una exención. Entre los supuestos previstos figuran discapacidad, familias numerosas y víctimas de violencia de género. Para demandantes de empleo se exige una antigüedad mínima de un mes y rentas mensuales inferiores al salario mínimo.

La exención no se activa simplemente por indicar que se está desempleado. Debe completarse el trámite correspondiente y permitir las comprobaciones o aportar la documentación solicitada. Después de registrarse, hay que guardar el justificante y consultar las listas provisionales. Las bases conceden diez días hábiles para subsanar o reclamar una exclusión. La sede provincial reúne el tablón electrónico y los accesos administrativos. Separar inscripción, pago y seguimiento ayuda a detectar errores antes de que impidan realizar los ejercicios.