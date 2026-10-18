JYSK lanza 130 ofertas de empleo para buscar vendedores, responsables de tienda y personal de logística

La cadena publica 130 ofertas en distintas localidades españolas, con contratos indefinidos de 30 y 40 horas para vendedores y oportunidades en gestión, almacén y oficinas.

JYSK busca trabajadores para sus tiendas, su actividad logística y sus oficinas en España. Su portal de empleo recoge puestos de vendedores, responsables de establecimiento, adjuntos y personal especializado. Entre las condiciones publicadas aparecen contratos indefinidos de 30 y 40 horas semanales, aunque también existen procesos temporales y de sustitución. La jornada y la duración del contrato dependen de cada oferta.

La selección abarca perfiles distintos y no se limita a la atención al público. Además de las ofertas de empleo disponibles para trabajar en establecimientos comerciales, el buscador corporativo incluye oportunidades relacionadas con expediciones, preparación de pedidos y gestión de equipos. Por ello, los requisitos deben comprobarse en la ficha del puesto elegido.

Diez ofertas de empleo de JYSK en diferentes ubicaciones

El buscador oficial de JYSK permite consultar los 130 anuncios por título, área de trabajo, localidad y tipo de empleo. La siguiente tabla reúne diez ejemplos, con destinos distintos y una combinación de puestos comerciales, logísticos y de responsabilidad. Es una selección del listado, no el total de procesos publicados.

Puesto anunciado Ubicación Jornada publicada Vendedor/a Gines, Sevilla 30 horas semanales Vendedor/a Tudela, Navarra 40 horas semanales Control de expediciones — Outbound Controller Cheste, Valencia 40 horas, de lunes a viernes Mozo de almacén para preparación de pedidos Valencia Jornada completa Asistente de responsable de tienda — Assistant Store Manager Antequera, Málaga Jornada completa Adjunto de responsable de tienda — Deputy Store Manager Cocentaina, Alicante Jornada completa Asistente de logística — Logistic Assistant Tres Cantos, Madrid 20 horas semanales Responsable de logística — Logistic Responsible Vitoria-Gasteiz, Álava Jornada completa Responsable de tienda — Store Manager Blanes, Girona Jornada completa Responsable de tienda en formación — Store Manager Trainee Vigo, Pontevedra Jornada completa

Las denominaciones en inglés corresponden a los nombres utilizados por la compañía. La selección permite comparar destinos y funciones, pero la jornada indicada no determina por sí sola si el contrato es indefinido o temporal. Antes de enviar la candidatura, conviene abrir el anuncio y revisar sus condiciones completas.

Los contratos indefinidos incluyen jornadas de 30 y 40 horas

La oferta de vendedor en Gines contempla un contrato indefinido de 30 horas semanales. El trabajo combina asesoramiento al cliente, reposición, organización de productos y apoyo en caja. La ficha anuncia una remuneración con componente variable ligado a resultados, aunque no concreta una cantidad que permita establecer el sueldo mensual.

En Tudela, la empresa publica otra oferta comercial con contrato indefinido de 40 horas semanales, ubicada en el centro comercial Puente de la Ribera. Sin embargo, estas condiciones no se extienden a todos los anuncios: la ficha de vendedor de Fuenlabrada, por ejemplo, establece contratación temporal de 30 horas. El listado también recoge una selección de interinidad en Inca.

Los requisitos cambian según el puesto y la responsabilidad

Para el puesto de vendedor en Gines, JYSK destaca la orientación al cliente, la comunicación, el trabajo en equipo y la flexibilidad. La experiencia en atención al público y almacén figura como valorable. Entre los beneficios aparecen formación, descuentos y seguro de salud privado a partir del primer año. Conviene distinguir estas ventajas del salario y comprobar cuándo se puede acceder a cada una.

Los perfiles especializados tienen exigencias diferentes. En control de expediciones de Cheste se pide al menos un año de experiencia en funciones similares, conocimientos de herramientas ofimáticas y permiso de conducir con vehículo propio para desplazarse al centro. Para responsable de tienda en Blanes, la ficha solicita al menos tres años liderando equipos de venta, Formación Profesional de Grado Medio y disponibilidad para horarios rotativos.

Cómo enviar el currículum a JYSK

Para presentar la solicitud hay que entrar en el portal corporativo, localizar el puesto y pulsar «Candidatarme» dentro de su ficha. Es recomendable revisar previamente el municipio, las funciones, el contrato y la jornada. El currículum debe destacar la experiencia relacionada con el anuncio, especialmente las tareas comerciales, logísticas o de gestión de equipos que correspondan al perfil.

JYSK explica que revisa las solicitudes de forma continua y completa la contratación cuando encuentra a la persona adecuada. En los procesos comerciales consultados contempla preguntas en vídeo, una entrevista telefónica y otra presencial. Para preparar una entrevista laboral, resulta útil llevar ejemplos concretos de atención al cliente, organización del trabajo y resoluci