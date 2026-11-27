Los equipos de protección individual necesarios deben entregarse gratuitamente y sustituirse cuando corresponda. La regla tiene diferencias respecto al uniforme corriente.

Te incorporas a un trabajo y te piden comprar las botas de seguridad antes del primer turno. Si son necesarias para protegerte frente a los riesgos del puesto, su coste corresponde a la empresa. El Real Decreto 773/1997 obliga a entregar gratuitamente los equipos de protección individual y a reponerlos cuando sea necesario. Es una obligación vigente, que afecta también al material que deja de proteger durante su utilización.

La protección obligatoria no puede convertirse en un gasto de incorporación

El primer paso consiste en identificar para qué sirve la prenda o el equipo. Un calzado resistente a determinados riesgos, unas gafas protectoras o unos guantes adecuados pueden constituir un EPI. La elección depende de la evaluación del puesto. No basta con recomendar cualquier modelo que venda una tienda cercana. La empresa debe concretar qué protección hace falta y facilitar un equipo que cumpla esa función.

El trabajador tampoco debería resolver por su cuenta una falta de material utilizando una alternativa improvisada. El uso correcto forma parte de las obligaciones preventivas. Las controversias sobre uniforme y calzado de seguridad muestran por qué deben distinguirse la entrega del equipo, las instrucciones y su utilización. Pide que se identifique por escrito el material necesario, quién lo entrega y cómo se comunica cualquier problema antes de comenzar la tarea.

Un uniforme corriente no equivale a un equipo de protección

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo diferencia la ropa protectora de los uniformes que solo identifican a una plantilla o resguardan la ropa personal. Esa segunda categoría no se convierte automáticamente en EPI por utilizarse durante la jornada. Para determinar quién asume un uniforme ordinario hay que consultar las condiciones aplicables, incluido el convenio. La regla de gratuidad de los equipos preventivos no resuelve por sí sola cualquier discusión sobre vestuario.

La diferencia depende de la función real, no del nombre que figure en un pedido. Una prenda que incorpora protección específica frente a riesgos del trabajo requiere un análisis distinto a una camiseta identificativa. Tampoco el precio decide su naturaleza. Por eso interesa pedir la información preventiva del puesto y las características del artículo exigido, especialmente cuando la empresa mezcla ropa corporativa y equipos de seguridad en un mismo paquete.

La obligación continúa cuando el equipo se deteriora o no se ajusta bien

Entregar el material una sola vez no agota la responsabilidad empresarial. La norma incluye su reposición cuando resulte necesaria. Además, el equipo debe ser adecuado para la persona y para los riesgos existentes. Una talla incorrecta o la incompatibilidad con otra protección pueden reducir su eficacia. El trabajador debe informar de los defectos detectados y cuidar correctamente el material recibido, siguiendo las instrucciones facilitadas para su utilización y conservación.

Guardar una fotografía del desperfecto y la comunicación enviada ayuda a explicar qué ocurrió y cuándo se pidió el recambio. No sirve cualquier sustitución que permita continuar aparentemente con normalidad. Las obligaciones de protección frente al amianto ilustran que determinados riesgos requieren medidas específicas. En un puesto distinto habrá que atender a su propia evaluación. Una mascarilla, unas gafas o unos guantes deben seleccionarse para el peligro concreto, no por su parecido exterior.

Qué puedes hacer si te cobran el material o retrasan su entrega

Si aparece un descuento por un EPI necesario, solicita a la empresa el concepto y su justificación. Conserva la nómina, el recibo de compra, las instrucciones y cualquier mensaje que acredite la exigencia. Traslada la incidencia al responsable preventivo o a la representación de los trabajadores. Si compraste material por indicación empresarial, esos documentos permiten explicar el gasto y pedir que se examine su devolución, sin dar por garantizado un resultado automático.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social admite denuncias sobre incumplimientos de seguridad y salud laboral. La denuncia formal requiere identificación, aunque su origen se trata confidencialmente frente a la empresa. Describe el puesto, el material exigido, las fechas y el problema de protección o cobro. Una reclamación económica y una actuación inspectora tienen objetivos diferentes. Solicitar la intervención de la Inspección no sustituye por sí solo cualquier reclamación judicial que pueda corresponder.