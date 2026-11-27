La anulación puede solicitarse sin esperar a la caducidad. La FNMT diferencia el acceso online, la acreditación presencial y el servicio telefónico.

Perder el ordenador con el certificado digital instalado obliga a pensar también en los trámites que podrían realizarse con esa credencial. La FNMT permite revocarla antes de su caducidad cuando el titular sospecha que se ha copiado, se ha extraviado o una tercera persona conoce sus claves. La anulación es una gestión diferente de borrar archivos o cambiar la contraseña de una cuenta. El procedimiento disponible depende de si conservas acceso al certificado y al código de solicitud.

Revocar el certificado deja sin validez la credencial comprometida

El certificado permite identificarse electrónicamente y, según el trámite, firmar actuaciones. Por eso, el problema de un dispositivo perdido no se limita a su valor material. La sede oficial de la FNMT explica que la revocación anula la validez antes de la fecha de caducidad. Puede solicitarla el titular durante el periodo de vigencia. No hay que esperar a comprobar un uso fraudulento si existe una sospecha sobre la confidencialidad de la credencial.

Eliminar una copia del archivo en un equipo recuperado no demuestra que no existan otras. Esta diferencia resulta útil después de un robo, una cesión accidental o el uso de un ordenador compartido. La facilidad para obtener el certificado desde el móvil no modifica su carácter personal. El titular debe proteger la credencial y los datos que permiten utilizarla. La revocación actúa sobre su validez, mientras que el borrado solo elimina la copia localizada.

La vía disponible depende del acceso al certificado y al código de solicitud

Si el titular conserva el certificado, la FNMT ofrece una aplicación de anulación online. Si ya no dispone de él por pérdida o robo, su página indica la comparecencia en una Oficina de Acreditación. También publica un servicio de revocación telefónica disponible las veinticuatro horas, todos los días. La página principal de anulación vincula esta alternativa al conocimiento del código de solicitud. Ese dato puede localizarse entre la documentación conservada al obtener el certificado.

Elige el canal desde la sede oficial y consulta allí los teléfonos y requisitos vigentes antes de facilitar información. No sigas instrucciones de un mensaje inesperado que pida instalar programas o entregar una copia completa del certificado. Si tienes una copia en otro dispositivo seguro, comprueba que corresponde exactamente a la credencial afectada. Si dispones de varios certificados, identifica el que estaba instalado en el equipo perdido para describir correctamente la incidencia al servicio de atención.

El estado puede comprobarse sin confundir revocación y caducidad

La FNMT dispone de un servicio de verificación del estado que permite comprobar si el certificado es válido o está revocado. Para usarlo, la credencial debe estar correctamente instalada o disponible en el dispositivo criptográfico correspondiente. La fecha de caducidad impresa en sus datos no basta para saber si sigue válido, porque pudo anularse antes. Conservar el justificante de la gestión y la identificación del certificado facilita cualquier comprobación posterior sobre la actuación realizada.

La revocación no sustituye las comunicaciones que correspondan ante una pérdida o un uso no reconocido. Si detectas un trámite ajeno, identifica el organismo, la fecha y el justificante y comunícalo por su canal oficial. Tampoco debe interpretarse que anular la credencial borra automáticamente actuaciones anteriores. Mientras recuperas una identificación operativa, algunos servicios admiten otras vías, como la consulta mediante SMS en Importass, siempre que se cumplan los requisitos del trámite concreto.

La custodia importa también cuando otra persona ayuda con una gestión

Las recomendaciones de custodia de la FNMT insisten en que los certificados son personales e intransferibles. Facilitar el archivo y sus claves a un tercero puede hacer que el titular pierda el control exclusivo. Pedir ayuda para entender una solicitud no exige necesariamente entregar la credencial. Si otra persona debe actuar en tu nombre, comprueba el sistema de representación admitido por el organismo. Una autorización válida y compartir el certificado son actuaciones distintas.

Después de resolver la incidencia, organiza las copias y los datos de solicitud de manera que puedas localizarlos sin exponerlos. Anota qué dispositivos conservan la credencial y revisa esa relación cuando vendas o entregues un equipo. Si necesitas un nuevo certificado, utiliza el procedimiento oficial de obtención aplicable a tu caso. Antes de volver a tramitar, comprueba que el dispositivo sea seguro y que estás utilizando la credencial correcta, especialmente si coexistían varias identificaciones electrónicas.