Tu vida laboral tiene un alta que no reconoces: cómo pedir que la corrijan. Consultar el informe y solicitar correcciones son dos pasos diferentes. La duda puede resolverse con más seguridad si se separan las condiciones generales, los requisitos documentales y las posibles excepciones. Una decisión precipitada, basada únicamente en un mensaje o en una conversación, puede complicar una reclamación posterior. Por eso conviene contrastar primero los hechos y las fechas con la regulación oficial y los documentos de cada caso.

La vida laboral refleja periodos de alta

El informe de la Tesorería General de la Seguridad Social muestra situaciones de afiliación. No acredita por sí solo todos los detalles salariales o las bases de cotización.

El primer paso útil es situar los hechos en una línea temporal: cuándo comenzó la situación, quién tomó la decisión y cuál fue la comunicación recibida. Esta información permite elegir la norma aplicable y no mezclar supuestos jurídicos diferentes.

Los errores pueden tener varias causas

Una fecha equivocada, jornada o empresa desconocida deben contrastarse con contratos, nóminas y comunicaciones. No conviene atribuir automáticamente un fraude.

La excepción concreta debe comprobarse en la documentación vigente. También pueden existir condiciones más favorables en el convenio colectivo o en acuerdos aplicables, siempre dentro de los límites legales. Por eso una respuesta general no sustituye la revisión del caso.

Cómo aportar pruebas a la Tesorería

Utiliza los canales de Importass o de la TGSS para comunicar incidencias y solicitar rectificación, adjuntando documentación que permita identificar la relación laboral.

Conviene conservar copias legibles, identificar fechas y anotar a quién se entregó cada comunicación. Si se emplean sedes electrónicas, el resguardo de presentación suele resultar tan importante como el escrito presentado. ¿Qué revisar después? Comprueba el nuevo informe y las bases de cotización. Si hay efectos en una prestación, informa también al organismo que la gestiona.