La DGT modifica las normas del carné de conducir y estos serán los requisitos para los nuevos conductores de 17 años

La Dirección General de Tráfico adaptará la normativa europea para permitir que los jóvenes de 17 años puedan acceder al permiso de conducir de la clase B bajo conducción acompañada.

La Unión Europea ha dado luz verde a una reforma que permitirá a los menores de 18 años obtener el carné de conducir de categoría B, siempre que cumplan una serie de condiciones. En España, la DGT ya trabaja para incorporar esta medida antes del 26 de noviembre de 2028.

Los jóvenes de 17 años podrán obtener el carné B, pero no conducir solos

El cambio no significa que los menores puedan circular libremente nada más aprobar. La clave está en el modelo de conducción acompañada, un sistema ya utilizado en otros países europeos como Alemania.

Esto quiere decir que los jóvenes de 17 años podrán examinarse y obtener el permiso, pero deberán conducir acompañados hasta cumplir la mayoría de edad. ¿La novedad? Que ganarán experiencia al volante antes de poder hacerlo solos, algo que puede ser especialmente útil en zonas rurales o para quienes necesitan desplazarse por estudios.

Por tanto, el proceso para conseguir el carné no cambia. Los aspirantes tendrán que superar el examen teórico y el práctico en las mismas condiciones que hasta ahora, sin modificaciones en la formación ni en los criterios de evaluación.

Requisitos que deberá cumplir el adulto que acompañe al menor al volante

El adulto que actúe como supervisor tendrá que cumplir unas condiciones concretas. Deberá tener al menos 24 años y contar con una antigüedad mínima de cinco años con un permiso de conducción de la misma categoría.

Además, no podrá haber sido sancionado con la retirada del carné en los últimos años y deberá respetar de forma estricta las normas de seguridad vial, especialmente las relacionadas con el consumo de alcohol y drogas. Vamos, que no vale cualquier acompañante.

Desde la DGT se considera que esta figura puede ayudar a mejorar la seguridad vial durante los primeros meses de experiencia del conductor. La subdirectora general de Formación y Educación Vial, Montserrat Pérez, ha explicado que se trata de una forma de “supervisar la conducción” en esa etapa inicial.

La formación y los exámenes seguirán igual para obtener el permiso

Otro punto importante es que las autoescuelas no tendrán que modificar su sistema de enseñanza. La Directiva europea no entra en cómo deben aprender a conducir los aspirantes, sino que se centra en los exámenes y en los requisitos administrativos del permiso.

En consecuencia, el modelo actual seguirá funcionando con normalidad. La diferencia llegará después de aprobar, cuando el menor de 18 años deberá circular acompañado hasta cumplir los 18.