Conducir descalzo no está prohibido aunque te puden multar con 200 euros por este motivo

Conducir sin calzado no está prohibido en España, pero puede acabar en sanción si un agente considera que compromete la seguridad vial.

Con la llegada del buen tiempo, los días de playa y las visitas a la piscina, muchos conductores se suben al coche descalzos. Parece un gesto sin importancia, pero puede tener consecuencias. La clave está en si esa forma de conducir afecta al control del vehículo.

Conducir descalzo no está prohibido, pero puede terminar en una multa

No existe una norma que prohíba expresamente conducir descalzo. El Reglamento de Circulación no menciona el calzado como tal, por lo que no se sanciona simplemente por ir sin zapatos.

Ahora bien, esto no significa que se pueda hacer siempre sin riesgo. La normativa exige que el conductor mantenga la libertad de movimientos, conserve el control total del coche y circule con atención y seguridad.

Por tanto, el problema no es ir descalzo, sino que esa situación pueda impedir manejar correctamente los pedales. ¿Y qué pasa si el pie resbala o se reacciona tarde en una frenada? Ahí es donde puede llegar la multa.

La sanción puede alcanzar los 200 euros si se pierde seguridad al volante

La multa puede llegar hasta los 200 euros cuando la conducta se interpreta como conducción negligente. En general, esta sanción no lleva retirada de puntos, pero sí supone un buen susto para el bolsillo.

El agente puede sancionar si aprecia que el conductor no controla bien el vehículo. Por ejemplo, si el pie resbala al pisar los pedales, si hay movimientos imprecisos o si la respuesta ante una frenada es más lenta de lo normal.

También influye el contexto. No es lo mismo conducir en una vía tranquila que hacerlo en ciudad, con tráfico denso o con lluvia. En esas situaciones, cualquier pérdida de precisión puede convertirse en un riesgo añadido.

Además, este criterio se aplica también a otros calzados como chanclas, tacones o sandalias sin sujeción. No están prohibidos de forma literal, pero pueden ser sancionables si afectan a la conducción.

La DGT desaconseja conducir descalzo por el riesgo de perder adherencia

La Dirección General de Tráfico desaconseja conducir descalzo porque el pie no tiene el mismo agarre ni la misma estabilidad que con un calzado adecuado. Esto puede notarse especialmente si el pie está húmedo por el sudor o el agua después de un día de playa o piscina.

Sin calzado, el contacto con los pedales puede ser menos preciso. También aumenta el riesgo de adoptar una postura incómoda o de reaccionar de forma involuntaria si hay algún objeto en el suelo del coche.

Por eso, lo recomendable es llevar siempre un calzado cómodo, flexible, con buena sujeción y suela antideslizante. Vamos, lo de toda la vida: antes de arrancar, mejor cambiarse y evitar sustos innecesarios.