El país latinoamericano que podría convertirse en el nuevo Dubái mientras toneladas de oro siguen saliendo de sus tierras

A veces, el tesoro no está en una caja fuerte, sino bajo los pies. En México, los yacimientos de oro han colocado al país en una posición clave dentro de América Latina. La mina Peñasquito, en Zacatecas, es el gran ejemplo de esta bonanza dorada, con toneladas de metal precioso y cifras que marean un poco, como suele pasar cuando el dinero entra en escena. Desde 2010, esta operación se ha convertido en una pieza central de la producción aurífera nacional.

El problema, claro, es que no todo el brillo se queda necesariamente en casa. La explotación está dirigida por Newmont Corporation, una compañía estadounidense, y eso ha abierto un debate sobre empleo, riqueza, soberanía económica y coste ambiental.

¿Por qué México aparece como candidato a nuevo Dubái aurífero?

México cuenta con importantes yacimientos de oro y, según los datos aportados, atraviesa una transformación económica que podría consolidarlo como una nueva potencia aurífera de América Latina. La comparación con un nuevo Dubái nace precisamente de esa mezcla de recursos naturales, grandes ingresos y capacidad para atraer atención económica.

El punto clave está en que estos yacimientos producen toneladas de oro y generan miles de millones de pesos en ingresos. Dicho en sencillo: hay riqueza bajo tierra, mucha actividad minera y un potencial económico enorme, aunque la gran cuestión es cómo se reparte esa riqueza cuando sale a la superficie.

Peñasquito, la mina de Zacatecas que concentra el peso del oro mexicano

La mina Peñasquito, ubicada en Zacatecas, es la operación que mejor explica este fenómeno. Desde su establecimiento en 2010, ha crecido hasta convertirse en el eje central de la producción de oro en México, con una aportación cercana al 30% del total nacional. Estos son los principales datos que resumen su peso económico y productivo:

Dato clave Información aportada Mina principal Peñasquito Ubicación Zacatecas, México Inicio de operación 2010 Operador Newmont Corporation Adquisición por Newmont 2019 Aportación al oro nacional Alrededor del 30% del total Producción nacional en 2022 28.8% del oro mexicano Empleo directo Más de 2,800 puestos de trabajo Ingresos señalados 1,900 millones de dólares generados en 2022 Proyección de actividad Al menos 20 años más Otros recursos Plata y otros recursos naturales

Con estos números, se entiende por qué Peñasquito se presenta como una de las minas más sobresalientes del continente americano. Además del oro, la producción de plata y otros recursos naturales refuerza su peso económico, aunque también hace más evidente la discusión sobre quién gana más con esta actividad.

¿Quién se beneficia realmente del oro mexicano?

Aunque el oro se extrae del suelo mexicano, la explotación está bajo la dirección de Newmont Corporation, una compañía estadounidense con sede en Colorado. Ahí aparece el dilema: el recurso natural pertenece al país, pero los mayores beneficios económicos pueden terminar concentrados en corporaciones foráneas.

Esto no significa que la operación no haya generado efectos positivos en la zona. La mina Peñasquito ha creado más de 2,800 empleos directos y ha contribuido al desarrollo regional. No obstante, el debate sigue vivo porque esa bonanza puede tener un efecto limitado en el desarrollo estructural de México si las ganancias principales no se quedan dentro del país. Vamos, que el oro sale de casa, pero la caja registradora no siempre duerme en el mismo domicilio.

Soberanía económica: qué significa cuando hablamos del oro

La soberanía económica nacional, dicho sin rodeos, es la capacidad de un país para decidir cómo se aprovecha la riqueza que sale de su territorio. En este caso, el debate gira en torno a si México puede transformar sus recursos auríferos en desarrollo real, empleo duradero y beneficios para sus comunidades.

Para lograrlo, la información aportada apunta a tres grandes retos: fortalecer capacidades técnicas y financieras, aplicar regulaciones que mejoren los beneficios nacionales y asegurar que las comunidades locales tengan un papel central en el manejo de los recursos naturales. Por lo tanto, el desafío no es solo sacar oro, sino decidir cómo se gestiona, cómo se distribuye y cómo se protege esa riqueza.

El oro ya no es solo joyería: también pesa en sectores estratégicos

El oro extraído del suelo mexicano no se limita a lo ornamental. Actualmente, este metal tiene un papel estratégico en la industria electrónica, la fabricación de conectores de alta precisión, el instrumental científico y las reservas financieras globales.

Esto convierte al oro en un activo geopolítico, es decir, en un recurso con importancia económica y estratégica para los países. De ahí que su control pueda influir en el posicionamiento económico de una nación. No hablamos solo de lingotes bonitos, sino de un material que también tiene impacto en tecnología, finanzas y poder económico.

El coste ambiental de la bonanza dorada también entra en juego

La minería industrial tiene un reverso menos brillante. Según la información aportada, exige procesos con uso intensivo de químicos y remoción masiva de roca, lo que puede provocar impactos severos en el paisaje, los cuerpos de agua y la biodiversidad local.

Newmont sostiene que opera bajo estándares internacionales de sostenibilidad. Aun así, diversas organizaciones sociales han alertado sobre consecuencias ecológicas a largo plazo. En consecuencia, el reto no consiste únicamente en producir más, sino en hacerlo sin que el precio ambiental acabe saliendo demasiado caro, y no precisamente en la factura de la luz.

Qué debe mirar el lector para entender este debate del oro en México

Para no quedarse solo con el titular llamativo, conviene observar la noticia desde varios ángulos. El oro puede generar riqueza, empleo e inversión, pero también plantea preguntas sobre soberanía, reparto de beneficios y protección ambiental.

Revisar quién opera el yacimiento: Peñasquito está dirigida por Newmont Corporation, con sede en Colorado.

Fijarse en las cifras concretas: 28.8% de la producción nacional de oro en 2022, más de 2,800 empleos directos y 1,900 millones de dólares generados en 2022.

Preguntarse cómo se distribuye la riqueza: el recurso sale de México, pero los mayores beneficios pueden ir a manos extranjeras.

No perder de vista el impacto ambiental: la minería industrial implica químicos, remoción de roca y posibles efectos en agua, paisaje y biodiversidad.

Valorar el papel de las comunidades locales: la información aportada señala que deberían ocupar un lugar central en el manejo de los recursos naturales.

Con estos puntos sobre la mesa, la idea de un nuevo Dubái latinoamericano se vuelve menos simple y bastante más seria. México tiene oro, tiene producción y tiene una mina clave en Zacatecas, pero el verdadero salto económico dependerá de cómo administre esa riqueza.

El reto final: convertir el oro en desarrollo real

Peñasquito puede seguir activa al menos 20 años más, según las proyecciones aportadas. Eso da margen para pensar en un modelo que no se limite a extraer, vender y contar ingresos, sino que transforme esa riqueza en beneficios sostenidos para México.

Convertirse en una potencia económica no depende solo de lo que hay bajo tierra. Depende de cómo se regula, cómo se reparte y cómo se protege. Porque el oro puede brillar mucho, sí, pero el verdadero valor está en que esa riqueza sirva para algo más que engordar balances lejos del lugar donde se extrae.