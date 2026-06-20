Usar purines de cerdo como fertilizante no provoca cambios drásticos en la microbiota del suelo

Gestionar los purines de cerdo no es precisamente el tema más cómodo de una granja, ni el más agradable para comentarlo en la sobremesa. Sin embargo, es un asunto importante para el campo, para el medioambiente y para quienes trabajan con explotaciones porcinas. Mientras algunas granjas han optado por cubrirlas con paneles solares, un proyecto científico aragonés ha mirado hacia una solución mucho más tradicional: usar esos purines como fertilizante agrícola.

La investigación PURIBIOTIC ha comprobado que existen genes de resistencia en algunos purines y también en el suelo tras su aplicación. Ahora bien, la clave está en que no se han detectado cambios drásticos ni descontrolados en la estructura global de la microbiota del suelo. Dicho en cristiano: el suelo agrícola mantiene su equilibrio general cuando el purín se aplica en condiciones normales de manejo.

Qué ha confirmado el proyecto PURIBIOTIC sobre los purines de cerdo

El proyecto PURIBIOTIC, desarrollado en Aragón, analiza la microbiota de los purines de cerdo y su perfil de antibiorresistencias. La microbiota es el conjunto de microorganismos presentes en un entorno, en este caso en los purines y en el suelo. La antibiorresistencia, por su parte, se refiere a la capacidad de algunas bacterias para resistir la acción de determinados antibióticos.

La conclusión principal es clara: los purines de cerdo aplicados al suelo agrícola pueden ser útiles en condiciones normales de manejo. Eso no significa carta blanca para echar purín sin control, que bastante papeleo y normas tiene ya el campo como para encima jugar a la ruleta con el suelo. Lo que indica el proyecto es que, con una aplicación vigilada, no se han observado alteraciones drásticas ni descontroladas en la estructura global de la microbiota del terreno.

Quién participa en esta investigación aragonesa sobre purines y suelo agrícola

PURIBIOTIC tiene una base claramente aragonesa. En el proyecto participan el Clúster Español de Productores de Ganado Porcino, i+Porc, la Asociación de Defensa Sanitaria Comarcal Nº2 de Ganado Porcino de Ejea de los Caballeros y la Universidad de Zaragoza.

La ejecución está prevista durante cuatro anualidades, entre 2024 y 2027. En ese periodo, el grupo busca caracterizar el perfil bacteriano digestivo de las granjas porcinas por fase productiva y estudiar su relación con los purines. Es decir, no se quedan solo en mirar el fertilizante final, sino que también analizan de dónde viene esa carga bacteriana.

El proyecto se encuadra dentro del Grupo Operativo PURIBIOTIC y lleva por título Caracterización del perfil de antibiorresistencias en la microbiota de purines para la protección del medioambiente. El nombre es largo, sí, pero resume bien la idea: conocer mejor qué contienen los purines para proteger el suelo y el entorno.

Qué ocurre en el suelo cuando se aplica purín de cerdo como fertilizante

El purín de cerdo procede en buena parte del tracto intestinal del animal. Por eso puede contener microorganismos y genes de resistencia. Estos genes de resistencia son fragmentos de información genética que pueden estar relacionados con la capacidad de algunas bacterias para resistir antibióticos.

La pregunta importante era qué pasa después de aplicar esos purines al suelo agrícola. Para responderla, PURIBIOTIC ha comparado la microbiota de los purines con la del suelo antes y después de la fertilización. Así puede comprobar si el terreno cambia de forma brusca o si mantiene su estructura general.

La conclusión más evidente es que el suelo no actúa como una simple superficie inerte. Es un ecosistema diverso, estable y dinámico. En otras palabras, tiene capacidad para absorber cambios sin que eso suponga automáticamente una ruptura de su equilibrio microbiano.

Por qué detectar genes de resistencia no implica un uso libre del purín

El proyecto ha detectado que pueden encontrarse genes de resistencia en los purines. También ha observado que, después de la aplicación, algunos de esos genes pueden aparecer en el suelo. Este dato es importante y no debe esconderse debajo de la alfombra, porque precisamente para eso se hacen estas investigaciones.

Ahora bien, el alcance de ese hallazgo cambia la lectura. En condiciones normales de manejo, la fertilización con purines no ha provocado cambios drásticos ni descontrolados en la estructura global de la microbiota del suelo agrícola. Por tanto, la investigación no defiende un uso indiscriminado del purín, sino una aplicación controlada y vigilada.

También conviene recordar que algunos estudios han señalado que los cultivos con biofertilizantes resisten mejor la sequía. Un biofertilizante es un fertilizante de origen biológico o natural que puede ayudar al cultivo y al suelo. De ahí que sea relevante conocer tanto las ventajas como las posibles desventajas del uso de purines en agricultura.

Cómo actuar ante el uso agrícola de purines de cerdo

La utilidad práctica del proyecto está en que ayuda a tomar decisiones con datos, no con suposiciones. Para agricultores, granjas y entidades vinculadas al sector porcino, el mensaje no es usar purines a cualquier precio, sino saber cómo se comportan en el suelo agrícola. Estas son las claves que deja la investigación:

Aplicar purines solo en condiciones normales de manejo. Vigilar la presencia de genes de resistencia en los purines y en el suelo. Comparar la microbiota antes y después de la fertilización. Entender que el suelo agrícola es un ecosistema vivo, no una superficie pasiva. Evitar interpretar el estudio como una autorización para un uso indiscriminado.

Por consiguiente, PURIBIOTIC aporta una idea bastante concreta: los purines de cerdo pueden tener un papel como fertilizante agrícola, pero siempre con control y seguimiento. La gracia, si se puede llamar así en un tema con purines de por medio, está en no convertir una solución útil en un problema nuevo por falta de vigilancia.

Qué aporta este proyecto aragonés al debate sobre fertilizantes naturales

El valor del proyecto PURIBIOTIC está en poner datos sobre una práctica tradicional. Frente a la duda de si el purín de cerdo altera el equilibrio bacteriano del suelo, la investigación apunta a que no hay cambios drásticos ni descontrolados cuando se usa en condiciones normales de manejo.

Además, el estudio permite enfocar mejor el debate sobre el aprovechamiento de los purines. No se trata de presentar este residuo ganadero como una solución mágica, ni de descartarlo de entrada. Se trata de analizar su microbiota, su perfil de antibiorresistencias y su efecto real sobre el suelo agrícola.

En consecuencia, el proyecto aragonés refuerza una conclusión útil para el sector: los purines de cerdo pueden emplearse como fertilizante agrícola sin alterar de forma brusca la estructura global de la microbiota del suelo, siempre que su aplicación se realice con vigilancia y dentro de un manejo adecuado.