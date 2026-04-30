La DGT introduce la conducción acompañada para jóvenes que permitirá conducir desde los 17 años: así funcionará la nueva norma

La Dirección General de Tráfico prepara la aplicación de la nueva Directiva Europea que permitirá a los jóvenes obtener el carnet de conducir a los 17 años. Eso sí, no podrán circular solos hasta cumplir los 18.

La medida introduce la conducción acompañada, un sistema pensado para que los menores ganen experiencia al volante bajo la supervisión de una persona adulta y con trayectoria como conductor.

La Dirección General de Tráfico trabaja ya en la transposición del artículo 17 de la Directiva Europea 2025/2205, que permite a los Estados miembros autorizar la expedición del permiso B a menores de edad. Se trata de un cambio importante en la movilidad juvenil en España, ya que abre la puerta a que los jóvenes empiecen a conducir antes de alcanzar la mayoría de edad.

Requisitos para sacarse el carnet de conducir con 17 años en España

El proceso para obtener el carnet no cambia respecto al sistema actual. Los aspirantes deberán superar el examen teórico y aprobar la prueba práctica en las mismas condiciones que cualquier persona adulta. La diferencia estará en el propio permiso, que incluirá el código 98.02 en su reverso.

¿Qué significa este código? Básicamente, que el joven no podrá conducir solo hasta cumplir los 18 años. Vamos, que tener el carnet no será sinónimo de coger el coche sin compañía.

Aspecto clave Condición prevista Edad mínima 17 años Exámenes Teórico y práctico habituales Tipo de permiso Carnet B con código 98.02 Conducción en solitario Prohibida hasta los 18 años Fecha límite de aplicación 26 de noviembre de 2028

Este modelo se inspira en la fórmula aplicada en Alemania, donde la conducción acompañada permite que los jóvenes adquieran experiencia en situaciones reales de tráfico, pero siempre con vigilancia.

Cómo funcionará la conducción acompañada de la DGT para los menores

La figura del acompañante será clave. No podrá ser cualquier persona, ya que la normativa fija condiciones concretas para garantizar que el menor cuente con una supervisión adecuada.

El supervisor deberá cumplir estos requisitos:

Tener al menos 24 años, contar con el carnet de la misma categoría desde hace más de cinco años y no haber sido privado del derecho a conducir en los últimos cinco años.

Además, tendrá que respetar las normas sobre alcohol y drogas, ya que actuará como ejemplo para el conductor joven. Por tanto, su papel no será el de un simple pasajero, sino el de una referencia técnica y de comportamiento.

Por qué la DGT quiere aplicar este cambio en el carnet de conducir

La DGT considera que la conducción acompañada puede ser especialmente útil para jóvenes que viven en zonas despobladas, donde contar con vehículo puede facilitar la autonomía. También puede beneficiar a estudiantes que tienen previsto comenzar la universidad con coche propio.

¿Cambiarán los exámenes o la formación? Según la información disponible, no. El organismo mantiene que no se modifican ni el modelo formativo ni los contenidos de las pruebas oficiales.

La Unión Europea busca con esta medida homogeneizar las licencias y reducir la siniestralidad entre los conductores noveles. En consecuencia, España ya ha creado un grupo de trabajo para concretar los detalles finales de la aplicación. Aunque el plazo máximo llega hasta el 26 de noviembre de 2028, la administración quiere agilizar los trámites.