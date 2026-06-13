La Seguridad Social completa un trámite imprescindible para estudiar la jubilación anticipada de los camioneros

La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha terminado el informe de morbilidad y mortalidad del transporte de mercancías por carretera. UGT desconvoca la huelga prevista tras recibir una comunicación oficial del ministerio.

El proceso para anticipar la jubilación de los camioneros da un paso importante. Según la información trasladada por UGT, la Seguridad Social ya cuenta con un informe clave para estudiar si los trabajadores del transporte de mercancías pueden acceder antes al retiro mediante coeficientes reductores.

Qué ha cambiado para los camioneros que esperan adelantar su jubilación

El avance llega después de semanas de tensión por los retrasos en el procedimiento. UGT había convocado una huelga para presionar al Gobierno, pero la ha desconvocado tras recibir por escrito que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ya ha finalizado el informe de morbilidad y mortalidad.

¿Significa esto que los camioneros ya tienen aprobada la jubilación anticipada? No. Lo que supone es que el expediente del transporte de mercancías entra en una fase más avanzada, aunque la decisión final todavía no está tomada.

Los coeficientes reductores permitirían que un año cotizado cuente como un periodo mayor, facilitando así el acceso a la jubilación antes de la edad ordinaria. No es poca cosa para un sector marcado por una elevada siniestralidad.

El estado de los expedientes de mercancías y viajeros por carretera

El procedimiento afecta al transporte de mercancías y también al transporte de viajeros, aunque no se encuentran exactamente en el mismo punto. UGT ha señalado que el informe relativo al transporte de viajeros quedará finalizado en los próximos días.

Expediente Situación indicada Transporte de mercancías por carretera Informe de morbilidad y mortalidad ya concluido Transporte de viajeros Informe pendiente de finalización en los próximos días Plazo previsto La Seguridad Social se habría comprometido a completar ambos procedimientos en otoño

Estos expedientes fueron registrados conjuntamente por patronales y sindicatos del transporte hace más de siete meses. El decreto contemplaba un plazo de seis meses para finalizar el procedimiento completo, pero el ministerio ha trasladado que seguirán adelante aunque ese plazo se haya superado.

Qué informes faltan antes de que el ministerio tome una decisión final

Tras el informe de la DGOSS, todavía deben emitirse otros documentos. El decreto establece que participen el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Inspección y Función Pública, esta última solo en el caso de los funcionarios. Estos informes no son vinculantes, pero sí necesarios para que la comisión de evaluación pueda trabajar.

Ahora, el camino pendiente queda así:

Emisión de los informes restantes previstos en el decreto.

Análisis por parte de la comisión de evaluación, formada por 11 miembros.

Recomendación de la comisión en el plazo de un mes desde la recepción de los informes.

Decisión final del Ministerio de Seguridad Social.

Por tanto, la comisión no decide por sí sola. Su función será recomendar, mientras que la resolución corresponderá al propio ministerio.

Por qué el transporte reclama coeficientes reductores por su siniestralidad laboral

La petición se enmarca en la nueva vía pactada para actividades con más bajas y siniestralidad, a cambio de un incremento de cotizaciones. En 2025 murieron 93 personas empleadas en el transporte, lo que sitúa al sector como el segundo con más siniestralidad laboral de la economía española, solo por detrás de la construcción.

La construcción también reclama este anticipo de la jubilación, aunque en este caso la patronal no acompaña a los representantes de los trabajadores. Además, los sindicatos se quejan de no recibir información sobre el estado de una solicitud registrada incluso antes que la del transporte.