Confirmado el proyecto de túnel bajo el Atlántico que unirá Marruecos con Portugal: tendrá un coste de 800 millones

La conexión entre Marruecos y Portugal empieza a tomar forma con un túnel submarino que busca transformar el Atlántico en un corredor de proximidad. El proyecto contempla una autopista de doble galería, apoyada por accesos terrestres, conexiones marítimas y sistemas avanzados de seguridad.

El plan para unir ambos países mediante una autopista submarina entra en una fase de planificación más concreta. La infraestructura, con un presupuesto inicial que supera los 800 millones de euros, enlazaría en Marruecos con vías de alta capacidad al norte de Tánger y, en Portugal, se integraría con la red del Algarve y la A22.

La autopista submarina entre Marruecos y Portugal avanza con un diseño por fases

La propuesta se plantea como un “proyecto modular”, pensado para desarrollarse por fases y sin interrumpir el tráfico regional. Vamos, que no se trata de una obra menor ni de un simple enlace más en el mapa.

El diseño principal contempla un túnel de doble galería, con carriles separados para cada sentido y un corredor técnico de emergencia. Además, los sistemas de ventilación combinarían extracción longitudinal, puntos de control presurizados, refugios y equipos avanzados de seguridad.

Fuentes técnicas explican que “no es ciencia ficción, es ingeniería compleja con márgenes de seguridad elevados”. La solución en estudio incluye tramos prefabricados sumergidos y excavación con tuneladoras adaptadas a la presión y a las condiciones geológicas del fondo marino.

Antes de su puesta en marcha, el proyecto tendría que superar distintas etapas. Estas son las fases previstas:

Estudios ambientales, análisis geotécnicos y diseño preliminar.

Construcción de accesos y zonas de ensamblaje.

Ejecución del túnel y trabajos submarinos.

Instalación de sistemas, pruebas y puesta en marcha.

Por lo tanto, el avance dependerá no solo de la construcción, sino también de los permisos, la fabricación de elementos clave y el modelo de financiación.

El presupuesto, la seguridad y el impacto ambiental marcarán el desarrollo del túnel

El presupuesto inicial supera los 800 millones de euros, aunque el coste total dependerá de la geología, el riesgo sísmico y la fórmula de financiación que se adopte. ¿Qué supone esto para el proyecto? Que todavía quedan aspectos técnicos y económicos por cerrar antes de hablar de una ejecución definitiva.

Aspecto clave Detalle previsto Presupuesto inicial Más de 800 millones de euros Diseño Túnel de doble galería Seguridad Corredor técnico, refugios y sensores Gestión Peaje automático y tráfico inteligente Control Monitorización en tiempo real

El entorno marino será uno de los puntos más sensibles. Por ello, se prevén estudios de impacto ambiental para minimizar efectos sobre la fauna, las corrientes y los ecosistemas.

Desde el punto de vista estructural, la infraestructura incorporaría sistemas de seguridad redundantes, sensores, compartimentos estancos y protocolos de evacuación avanzados. Además, estaría supervisada mediante modelos digitales para anticipar incidencias y optimizar el mantenimiento.

El túnel entre España y Marruecos sigue como otra conexión estratégica

En paralelo, también existe un proyecto para construir un túnel entre España y Marruecos a través del Estrecho de Gibraltar. En marzo de 2025, el ministro español de Transportes, Óscar Puente, visitó Marruecos para profundizar en esta iniciativa estratégica.

Ese proyecto contempla un túnel submarino de unos 42 kilómetros, con cerca de 28 bajo el mar. El trazado previsto, conocido como Umbral del Estrecho, se situaría entre Punta Paloma, en España, y Punta Malabata, en Marruecos.

La infraestructura incluiría tres galerías: dos para tráfico ferroviario de pasajeros y mercancías, y una tercera para servicios, mantenimiento y seguridad. Según SECEGSA, la obra podría completarse entre 2030 y 2040.