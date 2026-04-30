Ya está en vigor la nueva normativa para viajar con perros y gatos dentro de Europa: obligatorio el pasaporte y requisitos sanitarios

Los dueños de perros y gatos en España deben revisar la documentación de sus mascotas si van a desplazarse por la Unión Europea. Desde el 22 de abril entra en vigor la nueva normativa europea sobre el movimiento de animales de compañía.

Los perros y gatos forman parte de la familia y cada vez es más habitual que viajen con sus dueños en vacaciones, mudanzas o visitas a familiares. Por eso, la Unión Europea ha reforzado las normas para controlar mejor estos desplazamientos, mejorar el seguimiento de los animales y aumentar las garantías sanitarias entre países.

Qué cambia desde el 22 de abril para viajar con perros y gatos

El cambio llega tras el final del periodo transitorio, que terminó el 21 de abril de 2026. A partir de esa fecha, entran en vigor nuevas disposiciones basadas en la legislación europea de sanidad animal.

La medida busca unificar criterios dentro del espacio comunitario y cerrar vacíos legales en los traslados de mascotas. ¿Qué significa esto para los propietarios? Básicamente, que deben asegurarse de que todos los datos del animal estén correctamente registrados y actualizados antes de viajar.

Según las autoridades europeas, el sistema anterior funcionaba correctamente, pero estas modificaciones pretenden mejorar la coordinación entre países. Esto es importante para controlar enfermedades y garantizar la seguridad en el tránsito de animales entre fronteras.

Pasaporte europeo, microchip y vacuna antirrábica: los documentos que debes revisar

El pasaporte europeo continúa siendo un documento esencial para viajar dentro de la Unión Europea. No es una novedad, pero ahora se reafirma como obligatorio en los desplazamientos con perros y gatos.

Este documento funciona como una identificación sanitaria del animal. Incluye los datos del microchip, la información del dueño y el historial de vacunación, especialmente la vacuna contra la rabia.

No será necesario renovar los pasaportes ya existentes, ya que siguen siendo válidos. Además, se han previsto periodos de adaptación para evitar que los propietarios tengan que hacer cambios inmediatos. Aun así, conviene revisarlo todo con calma antes de salir, porque un fallo en un control puede dar más de un disgusto.

Documento o requisito Situación exigida Pasaporte europeo Obligatorio para viajar dentro de la Unión Europea Microchip Debe identificar correctamente al animal Vacuna antirrábica Tiene que estar en regla Pasaportes ya emitidos Siguen siendo válidos

Por lo tanto, si el animal ya tiene microchip, vacunación actualizada y pasaporte europeo, en principio se podrá seguir viajando como hasta ahora.

Requisitos para entrar en España con mascotas desde otro país comunitario

Para entrar en España desde otro país de la Unión Europea, el animal debe cumplir una serie de condiciones sanitarias. Estas exigencias afectan principalmente a perros y gatos que se desplazan con sus dueños.

Los requisitos indicados son los siguientes:

Llevar microchip, o tatuaje anterior a julio de 2011 si todavía es legible.

Tener la vacuna antirrábica en regla.

Respetar un plazo mínimo de 21 días tras la primera vacunación antes de viajar.

No ser menor de 15 semanas, ya que no podría cumplir todos los requisitos sanitarios.

Este último punto es clave. Los animales menores de 15 semanas no pueden entrar, porque todavía no reúnen las condiciones sanitarias completas exigidas por la normativa.

Además, la regulación también mejora el tratamiento de algunos microchips antiguos, permitiendo determinados modelos sin obligar a reidentificar a las mascotas. En consecuencia, muchos propietarios no tendrán que hacer cambios si la identificación del animal sigue siendo válida.