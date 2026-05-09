La DGT impulsa su propio BlaBlaCar para compartir coche y reducir los vehículos con un solo ocupante: puedes ahorrar hasta 170 euros mensuales

Tribbu permite a los conductores monetizar los asientos libres del coche gracias a los certificados CAE. La iniciativa busca reducir los vehículos con un solo ocupante en trayectos al trabajo o a la universidad.

Compartir coche puede dejar de ser solo una forma de ahorrar combustible. Con Tribbu, plataforma de carpooling vinculada a una alianza con la DGT, los conductores pueden recibir dinero por llevar pasajeros en desplazamientos rutinarios, sin que estos paguen de su bolsillo. La clave está en los Certificados de Ahorro Energético.

Cómo funciona Tribbu, la app para compartir coche apoyada por la DGT

La idea es sencilla: el conductor define su ruta, indica las plazas disponibles y otros usuarios se suman al trayecto. ¿La diferencia frente a BlaBlaCar? Aquí el pasajero no paga un precio fijado por quien conduce.

El incentivo llega mediante los CAE, documentos electrónicos que acreditan un ahorro de energía final equivalente a 1 kWh. Con ellos, el conductor recibe un bono energético por aprovechar los asientos libres. Vamos, que ir acompañado puede salir a cuenta. Algo que en Madrid, se suma a otras medidas como los carriles VAO, donde no pueden usarlos si no se van con 2 o más personas.

El pago es de 0,04 euros por cada kilómetro recorrido y por cada pasajero. El dinero se acumula en el monedero digital de Tribbu y solo puede transferirse cuando se alcanzan 10 euros.

El proyecto de Ciudad Lineal que busca reducir coches con un solo ocupante

El Gobierno de España participa a través del MITECO, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Su objetivo es que haya menos vehículos circulando cada día con una única persona dentro.

La alianza se ha puesto en marcha con el proyecto «28027 comparte coche», centrado inicialmente en los desplazamientos de conductores que van a trabajar al distrito madrileño de Ciudad Lineal, cuyo código postal es 28027.

Para evitar fraudes, los trayectos deben seguir una rutina concreta. Al comenzar el viaje, el conductor muestra un código QR a los pasajeros para que lo escaneen. Después, la aplicación geolocaliza los dispositivos y certifica el recorrido.

Cuánto puede ganar un conductor con los certificados CAE en cada viaje

Tribbu señala que un conductor puede obtener unos 2.000 euros extra al año. Esto equivale a casi 170 euros al mes, aunque depende de los kilómetros, los días de uso y el número de pasajeros.

La plataforma incluye una calculadora de ahorro. Con un ejemplo de 15 kilómetros por trayecto, 5 días a la semana y 3 pasajeros, la estimación sube hasta unos 2.500 euros anuales, unos 252 euros al mes.

Además, también calcula el tiempo ganado frente al transporte público. En un trayecto de una hora diaria al trabajo o a la universidad, el ahorro puede llegar a 160 horas al año.