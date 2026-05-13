Abierto el plazo para pedir uno de los 52 pisos de alquiler asequible desde 700 euros en Madrid

La inscripción debe realizarse antes del 11 de junio en la web de EMVS Madrid. Las viviendas están dirigidas a personas de hasta 50 años y familias con rentas medias que cumplan los requisitos exigidos.

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, ha abierto el plazo para participar en el sorteo de Iberia Loreto 1, una promoción pública con 52 viviendas de alquiler asequible situada en el distrito de Barajas. Los pisos tendrán rentas estimadas de entre 700 y 1.000 euros mensuales, con plaza de garaje incluida.

Quién puede apuntarse al sorteo de viviendas públicas de EMVS Madrid

Esta nueva convocatoria se dirige a madrileños de hasta 50 años y a familias con hijos menores que tengan ingresos medios. ¿La clave? Que sus rentas superen 3,5 veces el IPREM, pero no pasen de 5,5 veces este indicador.

En el caso de una familia formada por dos adultos y dos hijos, podrán acceder si sus ingresos brutos anuales no superan aproximadamente los 68.000 euros. Además, será necesario acreditar una vinculación prolongada con Madrid. Los principales requisitos para participar son los siguientes:

Estar empadronado en Madrid al menos cinco años ininterrumpidos o haber residido ocho años en la última década.

o haber residido ocho años en la última década. No ser propietario ni usufructuario de otra vivienda en territorio nacional.

No haber sido condenado por ocupación ilegal, impago de rentas o conflictos graves de convivencia con desahucio en los últimos cinco años.

Estas condiciones, según el Consistorio, buscan garantizar el buen uso de las viviendas públicas y una convivencia adecuada. Vamos, que no basta con cumplir el límite de ingresos: también hay que acreditar arraigo y cumplir con las normas establecidas.

Cómo inscribirse antes del 11 de junio en la web municipal

La solicitud debe hacerse exclusivamente por vía telemática, a través de la web de EMVS Madrid. El plazo estará abierto hasta el 11 de junio, por lo que los interesados deberán completar el trámite antes de esa fecha.

El sorteo se celebrará ante notario a finales de ese mismo mes. Toda la información sobre el proceso de inscripción, los requisitos y la documentación necesaria puede consultarse en la página web de EMVS Madrid.

Cuánto costará el alquiler asequible y qué viviendas se sortean

Uno de los aspectos más destacados de Iberia Loreto 1 es que el alquiler estará limitado para evitar que las familias destinen más del 30% de sus ingresos al pago de la renta. El precio final dependerá del tamaño de cada vivienda. Antes de apuntarse, conviene tener claro cómo se reparte la promoción:

Características de Iberia Loreto 1 Datos principales Número total de viviendas 52 pisos Viviendas de dos dormitorios 16 Viviendas de tres dormitorios 36 Pisos adaptados 4 Viviendas reservadas a familias numerosas 12 Renta mensual estimada Entre 700 y 1.000 euros

Además, el complejo cuenta con trasteros, plazas de aparcamiento y estacionamientos para bicicletas. La promoción ha supuesto una inversión municipal cercana a los 15 millones de euros y se ha construido con sistemas industrializados en madera.

Por qué Madrid impulsa estos pisos para trabajadores con rentas medias

El Ayuntamiento señala que esta promoción responde a una situación cada vez más habitual: personas con empleo e ingresos estables que no pueden asumir los precios del alquiler en Madrid. El delegado de Políticas de Vivienda y presidente de EMVS Madrid, Álvaro González, defendió que este proyecto busca cubrir “un vacío”.

Con Iberia Loreto 1, el Consistorio amplía el enfoque de la vivienda pública, hasta ahora más centrado en colectivos vulnerables, para incluir también a trabajadores y familias con salarios medios que encuentran grandes dificultades para acceder a un alquiler asumible.