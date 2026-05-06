El primer Hard Rock Café que abre en un parque temático europeo estará en PortAventura (Tarragona)

El nuevo Hard Rock Café PortAventura abrirá en verano de 2026 en la provincia de Tarragona y estará disponible también para quienes no entren al parque ni se alojen en el resort.

PortAventura World y Hard Rock Internacional han alcanzado un acuerdo para poner en marcha el primer café de la marca estadounidense situado dentro de un parque temático en Europa. La apertura está prevista para este mismo verano de 2026 y supondrá la llegada de Hard Rock Café a PortAventura World, en el entorno de Salou y Vila-seca.

El establecimiento llevará el nombre de Hard Rock Café PortAventura y se ubicará junto a los tres parques temáticos y los diez hoteles del resort. Con este movimiento, ambas compañías buscan ampliar la oferta de ocio, gastronomía y entretenimiento disponible durante todo el año.

Hard Rock Café PortAventura abrirá en verano junto a los parques temáticos

La llegada de este nuevo restaurante a PortAventura World tiene un objetivo claro: reforzar el atractivo internacional del destino y atraer a un público más amplio. La apertura también se plantea como una forma de impulsar las visitas fuera de la temporada alta, algo clave para un complejo que recibe a familias, jóvenes, parejas y grupos durante todo el año.

¿Habrá que comprar entrada para acceder? No. Según la información anunciada, el restaurante estará abierto al público general, sin necesidad de acceder a los parques ni alojarse en alguno de los hoteles del resort. Esto quiere decir que cualquier visitante podrá acudir al local para comer, cenar o disfrutar de su oferta musical.

Además, la apertura se produce en un contexto en el que sigue presente el debate sobre el proyecto del casino en Catalunya, aunque esta colaboración entre PortAventura World y Hard Rock Internacional se centra en la restauración y el entretenimiento.

El nuevo restaurante de PortAventura tendrá música en directo y menú clásico

El nuevo Hard Rock Café PortAventura tendrá una capacidad aproximada para 430 personas y contará con una decoración marcada por la icónica guitarra de la marca. Vamos, un guiño visual muy reconocible para quienes ya conocen otros locales de Hard Rock Café.

El establecimiento ofrecerá servicio completo a mesa para comidas y cenas, con apertura durante todo el año. También incluirá actuaciones de música en directo, una de las señas de identidad de la compañía.

En cuanto a la oferta gastronómica, el restaurante mantendrá el menú habitual de Hard Rock Café, con hamburguesas, costillas, sándwiches y ensaladas. A ello se sumará merchandising exclusivo creado en colaboración con PortAventura World.

El espacio también podrá acoger eventos privados y corporativos, por lo que no solo estará pensado para visitantes del resort, sino también para empresas y celebraciones. Esta apertura será la primera de Hard Rock Café en la provincia de Tarragona y la segunda en Catalunya.