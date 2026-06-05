La carta de Hacienda que puede ayudarte a evitar intereses y sanciones en plena campaña de la Renta

Recibir una carta de Hacienda nunca entra en la lista de planes favoritos de nadie. Y menos en plena campaña de la Renta, cuando toca revisar números, casillas y datos fiscales con más paciencia que ilusión. La Agencia Tributaria ya ha enviado las primeras 50.000 cartas a contribuyentes para que revisen y, si procede, corrijan su declaración.

El aviso llega porque esos ciudadanos han modificado datos fiscales de los que dispone la Administración. Hacienda prevé remitir unas 130.000 misivas a lo largo de toda la campaña. La idea es sencilla: corregir a tiempo puede evitar regularizaciones, intereses y posibles sanciones, que nunca son precisamente una alegría para el bolsillo.

¿Por qué Hacienda está enviando cartas durante la campaña de la Renta?

El Ministerio de Hacienda ha informado este lunes en un comunicado de que en las últimas semanas se han realizado los primeros envíos, conforme los ciudadanos han ido presentando sus declaraciones. En total, la Administración prevé mandar unas 130.000 cartas durante la campaña.

Estas cartas se dirigen a contribuyentes que han modificado los datos fiscales que tenía la Agencia Tributaria. Hacienda advierte de que esos cambios podrían conllevar una eventual regularización, es decir, una revisión posterior para ajustar la declaración si la Administración entiende que hay datos incorrectos o incompletos.

Qué debe hacer el contribuyente si recibe una carta de Hacienda

La Agencia Tributaria aclara que recibir una carta no significa automáticamente que haya que cambiar la declaración. Si el contribuyente considera que su declaración es correcta, no tiene que modificarla.

Ahora bien, si al revisar los datos detecta un error o una omisión, Hacienda le ofrece la opción de corregirlo mediante una declaración rectificativa. Dicho de forma más de andar por casa: si te has equivocado, mejor arreglarlo cuanto antes que esperar a que el problema llame a la puerta con intereses de por medio.

Revisar los datos fiscales modificados en la declaración presentada.

Comprobar si el cambio realizado es correcto o si falta algún dato.

Mantener la declaración tal como está si todo es correcto.

Presentar una declaración rectificativa si se detecta un error u omisión.

Este aviso preventivo ya tuvo efecto el año pasado. Más de 45.000 ciudadanos presentaron declaraciones rectificativas tras recibir la comunicación, evitando así comprobaciones, generación de intereses y eventuales sanciones.

Cuántas declaraciones de la Renta se han presentado ya

En los dos primeros meses de la campaña de la Renta, ya se han presentado 16,8 millones de declaraciones. La cifra supone un 5,48% más que en las mismas fechas del año anterior.

De ese total, 3,2 millones de declaraciones tienen resultado a ingresar al fisco, por 5,7 millones de euros. Esa cuantía es un 23% mayor que la registrada en el ejercicio pasado a estas fechas.

Cuántas devoluciones ha pagado ya Hacienda

Otras 10,9 millones de declaraciones tienen resultado a devolver, por 9,3 millones de euros. Esta cantidad supone un 4,43% más que hace un año.

Hacienda ya ha devuelto a 1 de junio un total de 5,7 millones de euros. Según los datos comunicados, esa cifra representa el 75% de las solicitudes de devolución.

Cómo pedir cita para hacer la Renta en una oficina

La Administración recuerda que este lunes arranca la posibilidad de realizar la declaración de la Renta en las oficinas. La asistencia física se ofrece con un esquema de apertura progresiva, adaptado a la capacidad de absorción de los centros.

Por tanto, si un contribuyente no encuentra citas disponibles en ese momento, eso no significa que se hayan agotado todas. Hacienda indica que se volverán a abrir más citas en fechas siguientes, así que conviene revisar la disponibilidad de nuevo antes de dar la batalla por perdida.