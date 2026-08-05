El pueblo de Pontevedra con la cascada más alta de Galicia y un restaurante con estética de casa hobbit

La cascada presenta 30 metros de caída vertical y puede combinarse con una ruta de seis kilómetros hasta el monasterio de Carboeiro.

Silleda reúne uno de los paisajes fluviales más conocidos del interior de Pontevedra. La Fervenza do Toxa está considerada por el turismo municipal como la cascada más alta de Galicia en caída libre. Turismo de Galicia cifra en 30 metros su tramo vertical y la sitúa entre las más elevadas de la comunidad. El paseo oficial hasta su base mide 1,9 kilómetros por sentido y permite adentrarse en un bosque atlántico de gran valor natural.

Por qué la Fervenza do Toxa aparece entre las cascadas más altas de Galicia

La altura del salto exige una precisión que suele perderse en algunos titulares. Turismo de Silleda presenta la Fervenza do Toxa como la cascada más alta de Galicia en caída libre. La ficha autonómica, por su parte, habla de 30 metros de caída vertical y la define como una de las más altas de la comunidad.

Un folleto municipal del Sendero del Deza menciona más de 70 metros de altura, aunque las fuentes oficiales no aclaran si esta cifra mide el desnivel completo o solamente el tramo vertical. Por este motivo, la formulación más rigurosa es considerarla una de las cascadas más altas de Galicia o la más alta en caída libre.

El agua procede del río Toxa, que nace en la sierra de O Candán y atraviesa las tierras de la comarca del Deza. Al alcanzar la parroquia de Pazos, el cauce se encaja entre paredes graníticas antes de precipitarse sobre el barranco.

El desnivel crea una gran cortina de agua rodeada por bosque atlántico y vegetación de ribera. En la zona aparecen castaños, robles, alcornoques, laureles, sauces, alisos y fresnos. El paisaje ofrece una alternativa más agreste a otra cascada de Pontevedra, situada en el Parque da Natureza do Río Barosa.

Cómo llegar desde A Bandeira y cuánto hay que caminar

El acceso habitual comienza en A Bandeira, localidad atravesada por la carretera N-525 que comunica Ourense con Santiago de Compostela. Desde allí hay que tomar la PO-204 en dirección a Pazos, Merza y Vila de Cruces.

La señalización conduce hasta una zona de recepción de visitantes situada cerca de los miradores superiores. Desde estos puntos puede observarse el salto y parte del valle formado por los ríos Toxa y Deza. Las indicaciones oficiales están disponibles en el portal turístico de Silleda.

El itinerario hasta la base de la cascada tiene 1,9 kilómetros de ida, según Turismo de Galicia. El descenso atraviesa el bosque y termina junto al salto de agua, donde existe una pequeña zona de descanso con mesas y bancos de piedra.

La ficha de Turismo de Galicia advierte de la presencia de escaleras, pendientes pronunciadas y algunos sectores resbaladizos. La ruta no es completamente accesible y requiere calzado con buena adherencia.

El regreso se realiza por el mismo camino y obliga a afrontar una subida más exigente. La dificultad puede aumentar después de las lluvias, cuando las piedras, las raíces y los tramos próximos al río mantienen una elevada humedad.

La ruta de seis kilómetros llega hasta el monasterio de Carboeiro

Los visitantes que quieran ampliar la excursión pueden seguir el Sendero del Deza, identificado como PR-G 18. El recorrido tiene aproximadamente seis kilómetros y conecta la Fervenza do Toxa con el monasterio de San Lourenzo de Carboeiro.

Después de descender hasta el pie de la cascada, el camino acompaña al río Toxa hasta su desembocadura en el Deza. Posteriormente, cruza una pasarela metálica y continúa por puntos como Merza, A Carixa, Baños da Brea y el puente de O Demo. El trazado completo puede consultarse en el folleto del Sendero del Deza.

El monasterio de Carboeiro añade un componente histórico y patrimonial a la jornada. Este conjunto románico se encuentra en un entorno rodeado de vegetación y conserva una estrecha vinculación con el paisaje fluvial de la comarca.

Durante julio, agosto y septiembre de 2026 abre diariamente de 11:00 a 14:30 y de 16:30 a 20:00, de acuerdo con el horario de verano de Carboeiro. El propio recinto dispone también de un punto de información turística.

Quienes prefieran combinar costa, senderismo y saltos de agua pueden conocer también una playa gallega con cascada en Porto do Son.

Qué revisar antes de entrar en este espacio protegido

La Fervenza do Toxa forma parte del Sistema Fluvial Ulla-Deza, un espacio incluido en la Red Natura 2000. Esta protección reconoce el valor ambiental de los bosques, los corredores fluviales y las especies que habitan en la zona.

El Decreto 37/2014 del Diario Oficial de Galicia declaró como zonas especiales de conservación los antiguos lugares de importancia comunitaria gallegos. El espacio aparece identificado como Zona Especial de Conservación Sistema Fluvial Ulla-Deza, con el código ES1140001.

La protección ambiental obliga a realizar la visita sin abandonar los senderos, dañar la vegetación o dejar residuos. También deben evitarse conductas que puedan alterar las riberas y las zonas de refugio o reproducción de la fauna.

Turismo de Silleda recomienda utilizar calzado ligero de montaña, llevar agua, vestir ropa cómoda y consultar la previsión meteorológica. La humedad puede mantener mojadas las piedras incluso durante jornadas sin lluvia.

También resulta aconsejable respetar las señales, no acercarse a los bordes del barranco y extremar la precaución con niños. La visita debe adaptarse siempre a las condiciones físicas de cada persona y al estado del terreno.

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Un restaurante inspirado en El hobbit para completar la escapada desde Silleda

La visita a la Fervenza do Toxa puede completarse con una parada gastronómica en Fogar de Breogán, un restaurante y alojamiento rural situado cerca de Lalín, en el interior de Pontevedra. Su ubicación permite incorporarlo a una excursión por la comarca del Deza después de conocer la cascada y el monasterio de Carboeiro. El establecimiento se integra entre colinas y combina piedra, madera y vegetación, una apariencia que recuerda a los escenarios de El hobbit y El Señor de los Anillos.

El comedor está organizado alrededor de un árbol y reproduce el ambiente acogedor de una antigua posada. Su carta incluye platos tradicionales gallegos como pimientos de Padrón, oreja, churrasco y cocido bajo encargo, además de alternativas sin gluten, filloas y flan de queso. Fogar de Breogán también dispone de alojamiento rural, por lo que puede servir como punto final para una jornada que una senderismo, patrimonio y gastronomía alrededor de Silleda y Lalín.