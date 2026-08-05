La FNMT lanza una moneda de 5 euros por el Mundial de España con una tirada limitada a 50.000 unidades

La pieza de plata cuesta 60,33 euros antes de impuestos y conmemora el segundo título mundial de la selección masculina española.

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda ha lanzado una moneda de colección dedicada al triunfo de España en el Mundial de fútbol de 2026. La pieza tiene un valor facial de 5 euros, está fabricada en plata y cuenta con una tirada máxima de 50.000 unidades. Su comercialización comenzó el 31 de julio a través de los canales autorizados por la institución.

La moneda tiene un valor facial de 5 euros pero cuesta más de 60 euros

El precio inicial de venta al público ha quedado fijado en 60,33 euros, sin incluir el IVA. La cantidad aparece recogida en la orden publicada en el BOE, que regula la emisión, acuñación y comercialización de esta pieza dedicada a los campeones del Mundial de 2026.

Este importe no debe confundirse con los 5 euros grabados en la moneda. Esa cifra corresponde a su valor facial, mientras que el precio de venta incorpora el valor del metal, el proceso de fabricación, la presentación y su carácter limitado. Algo similar ocurre con otras monedas españolas de colección, cuyo precio comercial supera ampliamente la cantidad indicada en la propia pieza.

La orden permite revisar el precio si la cotización de los metales preciosos experimenta una variación superior al 4% respecto a la media del mes anterior. Cualquier modificación deberá contar con informes previos del Banco de España y de la FNMT.

Está fabricada en plata y solo se acuñarán 50.000 ejemplares

La moneda pertenece a la métrica tradicional de cuatro reales y está fabricada con plata de 925 milésimas, siendo el resto de la aleación cobre. Pesa 13,50 gramos, admite una tolerancia de 0,20 gramos y tiene un diámetro de 33 milímetros.

Su forma es circular, presenta canto estriado y se ha acuñado en calidad Proof. Este acabado, habitual en las emisiones destinadas al coleccionismo, busca ofrecer mayor contraste y definición en los relieves y en las superficies de la pieza.

Característica Especificación oficial Valor facial 5 euros Precio inicial 60,33 euros sin IVA Composición Plata de 925 milésimas Peso 13,50 gramos Diámetro 33 milímetros Acabado Calidad Proof Canto Estriado Tirada máxima 50.000 unidades

El límite de 50.000 ejemplares es superior al de otras emisiones numismáticas recientes, pero mantiene su condición de edición limitada. La propia FNMT ya ha lanzado piezas con tiradas más reducidas, como la moneda de 10 euros dedicada al V Centenario del Consejo de Estado, limitada a 4.000 unidades.

Felipe VI, el trofeo y las dos estrellas aparecen en el diseño

El anverso reproduce el retrato de perfil izquierdo del rey Felipe VI. En la zona superior aparece la inscripción «Felipe VI Rey de España», mientras que en la parte inferior figura el año de acuñación, 2026, situado entre dos puntos. Una gráfila de perlas rodea el conjunto.

El reverso concentra las referencias al campeonato. En la parte superior aparece el logotipo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y, en la zona inferior, la inscripción «Campeones del Mundo». El centro muestra en color el trofeo oficial del torneo.

A ambos lados del trofeo se incluyen dos estrellas de cinco puntas, en referencia a los dos Mundiales ganados por España. Una de ellas aparece sobre trazos con los colores de la bandera española. También figuran la marca de Ceca y el valor facial de 5 euros.

La emisión se diferencia de las monedas conmemorativas de 2 euros, que sí están destinadas a circular y pueden utilizarse en pagos cotidianos. Las monedas de colección, según explica el Banco de España, no están concebidas para la circulación habitual y deben diferenciarse de las monedas corrientes por características como el color, el peso o el diámetro.

Dónde se puede comprar la moneda del Mundial de España

La FNMT informó de que la pieza estaría disponible desde el 31 de julio en la Tienda del Museo Casa de la Moneda, situada en la calle Doctor Esquerdo, 36, de Madrid. También puede adquirirse mediante la tienda virtual de la institución y a través de entidades colaboradoras autorizadas.

La información oficial de la FNMT confirma las características técnicas, el precio inicial y los puntos de venta. La institución señala que la emisión incorpora el éxito deportivo al patrimonio numismático español y preserva el recuerdo del segundo título mundial de la selección masculina.

No es la primera moneda española vinculada a un Mundial. En 2010, la Casa de la Moneda emitió una pieza de 20 euros para recordar el campeonato ganado en Sudáfrica. La FNMT también lanzó en 2025 monedas de plata y oro relacionadas con la participación de España en el Mundial de 2026, aunque esta nueva emisión es la primera que conmemora expresamente la victoria.