Cómo impedir que las avispas encuentren refugio en persianas, tejados y terrazas

Revisar los rincones más protegidos de la vivienda antes de que llegue el calor puede evitar que estos insectos se instalen cerca de casa. Actuar en primavera es clave para impedir que una pequeña construcción termine convirtiéndose en una colonia difícil de retirar.

Con la subida de las temperaturas, las avispas empiezan a buscar lugares tranquilos donde construir sus nidos. Persianas, tejados, terrazas, aleros o cobertizos pueden convertirse en el refugio perfecto si no se revisan a tiempo. Y aquí está la clave: cuando el nido ya se ve claramente, normalmente el trabajo lleva semanas en marcha.

Revisar persianas, tejados y terrazas antes del verano evita muchos problemas

La mejor forma de prevenir un nido de avispas es actuar antes de que la colonia se consolide. Durante la primavera, las reinas buscan espacios protegidos de la lluvia, el viento y el movimiento humano para iniciar nuevas construcciones.

Por eso conviene mirar con cierta frecuencia cajas de persianas, techos de terrazas, áticos poco ventilados, aleros, cobertizos y pequeñas cavidades exteriores. ¿Una avispa entra y sale siempre del mismo punto? Ojo, porque puede ser una señal temprana.

Detectar una estructura pequeña permite tomar medidas antes de que la situación se complique. No es lo mismo retirar un inicio de nido que enfrentarse a una colonia avanzada “con una escoba y cinco segundos de valentía”, algo nada recomendable cuando ya hay actividad constante.

Sellar huecos y mantener limpia la terraza reduce la presencia de avispas

Otra medida importante consiste en cerrar grietas, rendijas y accesos pequeños. En muchas viviendas, sobre todo en terrazas, tejados o fachadas antiguas, existen aberturas casi invisibles que pueden servir como entrada perfecta.

Mantener persianas, ventanas y estructuras exteriores en buen estado reduce bastante las posibilidades de que estos insectos elijan la vivienda como residencia durante los meses de calor.

La limpieza también cuenta. Restos de comida, fruta madura, bebidas azucaradas o bolsas de basura abiertas atraen a las avispas y a otros insectos. Por tanto, en jardines y terrazas conviene evitar acumulaciones de residuos y cerrar bien los recipientes, especialmente en verano.

Cuándo no conviene retirar un nido de avispas sin ayuda profesional

Aunque resulten molestas cerca de casa, las avispas cumplen una función ecológica importante: ayudan a controlar otras plagas y también participan en procesos de polinización. El objetivo no debe ser eliminarlas sin motivo, sino evitar que construyan nidos en zonas habitadas donde puedan provocar picaduras o situaciones de riesgo.

Si el nido ya está avanzado, hay mucha actividad o existen personas alérgicas en casa, lo prudente es no manipularlo. En esos casos, se recomienda acudir a profesionales. Además, en algunos países europeos determinadas especies pueden estar protegidas y su eliminación requiere autorización específica.