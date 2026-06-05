Adiós a los mosquitos en terrazas, balcones y porches con este producto de Lidl: sin insecticida y por menos de 10 euros

Sentarse en la terraza en verano tiene mucho encanto, hasta que aparecen los mosquitos y demás insectos voladores con ganas de aguar la noche. Basta con encender una luz para que, en cuestión de minutos, el plan tranquilo se convierta en una pequeña reunión no invitada de bichos. Para quienes quieran evitar insecticidas, Lidl incorpora este viernes 5 de junio una lámpara mata mosquitos por 9,99 euros.

El producto ya está disponible en la web de la cadena. Su bombilla es de bajo consumo, así que no obliga a mirar la factura de la luz con cara de susto. Además, se puede usar en terraza, balcón, porche o jardín, tanto de día como de noche.

Por qué esta lámpara de Lidl ayuda contra los mosquitos sin usar insecticida

La principal baza de esta lámpara mata mosquitos es que permite combatir insectos voladores sin recurrir a insecticidas. Según la información facilitada, llega a tiendas Lidl este viernes 5 de junio, aunque ya puede encontrarse en la web, y su precio es de 9,99 euros.

Otro punto práctico es su bombilla de bajo consumo. Esto quiere decir que está pensada para gastar poca luz, algo bastante agradecido cuando se usa durante horas en exteriores. Porque una cosa es querer cenar tranquilo en el balcón y otra muy distinta pagar la paz antimosquitos como si fuera un lujo.

Qué incluye la lámpara mata mosquitos de 9,99 euros

El producto está diseñado para colocarse sobre una mesa o para colgarse gracias a una anilla situada en la parte superior. También cuenta con una carcasa aislada de la bombilla y una rejilla donde quedan algunos insectos. Estos son los datos principales del modelo disponible en Lidl:

Precio: 9,99 euros.

Fecha de llegada a tiendas: viernes 5 de junio.

Disponibilidad: ya está disponible en web.

Uso: terraza, balcón, porche o jardín.

Colocación: sobre una mesa o colgada con anilla superior.

Cable de conexión: 1,5 metros.

Limpieza: bandeja colectora desmontable y cepillo incluido.

La mayoría de los insectos caen en la bandeja colectora desmontable, que se puede extraer y limpiar con facilidad. No es precisamente la tarea más apetecible del verano, para qué engañarnos, pero el cepillo de limpieza incluido ayuda a que el trámite sea más llevadero.

Cómo se puede colocar en terraza, balcón, porche o jardín

Esta lámpara puede colocarse sobre una mesa, una opción cómoda si se va a usar en una cena al aire libre o junto a una zona de descanso. También puede colgarse mediante la anilla superior, lo que permite situarla en un punto más elevado sin complicarse demasiado.

Además, Lidl ofrece un modelo de sujeción en pared por el mismo precio, 9,99 euros. En este caso, mantiene las mismas ventajas y viene con todo lo necesario para anclarla a la pared, una alternativa útil si se busca dejarla fija en un porche, balcón o zona exterior.

Qué conviene tener en cuenta antes de comprarla

Antes de hacerse con esta lámpara mata mosquitos, conviene pensar dónde se va a enchufar. El cable mide 1,5 metros, una longitud que deja margen, pero que sigue dependiendo de la distancia real al punto de conexión más cercano.

También es recomendable elegir bien entre el modelo de sobremesa o colgante y el modelo de pared. El primero resulta más flexible porque se puede mover de un sitio a otro, mientras que el segundo encaja mejor si se quiere dejar instalado en un lugar concreto.

Una opción sencilla para evitar insectos este verano

Por 9,99 euros, la propuesta de Lidl se presenta como un accesorio práctico para quienes suelen pasar tiempo en exteriores durante los meses de calor. No promete cambiar el verano, pero sí hacer más llevaderas esas noches en las que los insectos parecen tener más vida social que uno mismo.

La clave está en que combina bajo consumo, uso sin insecticida, bandeja desmontable y varias formas de colocación. Para terrazas, balcones, porches o jardines, puede ser una solución cómoda y directa frente a los molestos insectos voladores.