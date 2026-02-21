El BOE confirma el día de marzo que tendrá 23 horas dando la bienvenida al horario de verano: el año 2026 puede ser el último

Cada año, a muchos les toca pelearse con los relojes del horno, del coche y del salón para adaptarse al famoso cambio de hora. En 2026 volverá a ocurrir: España adelantará el reloj al horario de verano la madrugada del domingo 29 de marzo. Ese día, a las 2:00 de la madrugada, los relojes pasarán directamente a las 3:00, con la consiguiente pérdida de una hora de sueño.

La idea, como siempre, es aprovechar mejor la luz natural durante la primavera y el verano y, de paso, intentar mejorar la eficiencia energética. Todo esto se hace siguiendo el calendario oficial europeo, que coordina el cambio de hora en los distintos países de la Unión Europea. Y, además, 2026 llega con un extra: el Gobierno ha pedido a Bruselas que este sea el último cambio de hora estacional.

¿Cuándo se hace el cambio de hora de verano en España en 2026?

El cambio al horario de verano en España en 2026 está fijado para la madrugada del domingo 29 de marzo. A las 2:00 de la madrugada, los relojes deberán ajustarse automáticamente a las 3:00, lo que implica perder una hora de sueño esa noche para ganar más luz por las tardes durante los meses siguientes. A continuación se resumen las dos fechas clave de 2026, tal y como están previstas en el calendario oficial de cambios de hora:

Tipo de cambio Fecha en 2026 Momento indicado Ajuste del reloj Consecuencia inmediata Paso a horario de verano Domingo 29 de marzo de 2026 Madrugada (a las 2:00) De las 2:00 a las 3:00 Se pierde una hora de sueño esa noche Vuelta a horario de invierno Domingo 25 de octubre de 2026 Madrugada del domingo 25 de octubre Se retrasa el reloj una hora Se recupera el horario estándar de invierno

Este cambio no es opcional: se realiza con carácter obligatorio en todo el país y afecta por igual a todas las comunidades autónomas. Además, sigue la regla de hacerlo siempre el último domingo de marzo, lo que permite mantener un calendario predecible para ciudadanos, empresas y administraciones. El retorno al horario de invierno está programado para la madrugada del domingo 25 de octubre de 2026, cuando los relojes se retrasarán una hora para volver al horario estándar.

¿Cómo afecta el cambio de hora de 2026 a tu día a día?

Detrás de mover las manecillas hay una idea clara: aprovechar mejor la luz diurna durante la primavera y el verano. Con el horario de verano, las tardes se alargan y hay más horas de luz después de la jornada laboral, mientras que los amaneceres se producen ligeramente más tarde. Esto quiere decir que muchas actividades cotidianas, desde salir a pasear hasta practicar deporte al aire libre, pasan a realizarse con más luz natural.

El cambio de hora tiene también efectos muy prácticos sobre la organización diaria. Afecta a los horarios laborales, escolares y comerciales, así como al funcionamiento de los servicios de transporte y de otras actividades que necesitan estar bien coordinadas. Por otro lado, los sistemas electrónicos y los dispositivos digitales suelen actualizarse de forma automática, pero los relojes analógicos siguen necesitando la clásica intervención manual. De ahí que la planificación previa sea importante para minimizar cualquier desajuste en la rutina diaria y mantener la sincronización con los horarios oficiales.

La preparación previa ayuda a que el impacto sea menor. Adelantar los relojes antes de dormir la noche anterior al cambio facilita una adaptación más gradual al nuevo horario. En consecuencia, las actividades diarias pueden continuar con normalidad desde primera hora del domingo, evitando sorpresas de última hora al mirar el reloj.

¿Por qué España pide que el de 2026 sea el último cambio de hora?

En octubre, el Gobierno de Pedro Sánchez propuso formalmente a la Unión Europea que el de 2026 sea el último cambio de hora estacional, y así se refleja en el BOE. El Ejecutivo sostuvo ante las instituciones europeas que esta medida está “obsoleta” y que ya no aporta un ahorro energético apreciable. Además, subrayó el “impacto” que tiene en la salud de los trabajadores y en su productividad, al obligar a modificar el horario dos veces al año.

El Gobierno también trasladó que, según encuestas recientes, la mayoría de la sociedad española preferiría eliminar estos cambios de hora. Para reforzar esta posición, se apoyó en estudios científicos que señalan efectos negativos de la doble modificación anual del horario sobre la salud de millones de personas. En otras palabras, no se trata solo de una incomodidad puntual una noche de marzo y otra de octubre, sino de un ajuste que, según estos trabajos, afecta a los ritmos biológicos de la población.

El calendario de los cambios de hora está fijado por la Comisión Europea cada cinco años. Esta regulación es simultánea y obligatoria en todos los Estados miembros, es decir, todos los países que participan en este sistema realizan el cambio de hora a la vez y con carácter obligatorio. La planificación vigente finaliza precisamente en 2026, por lo que el Gobierno ha querido aprovechar el cierre de este ciclo para solicitar que sea el último en el que se aplique el cambio estacional.

Qué puedes hacer para adaptarte mejor al horario de verano de 2026

Aunque el cambio de hora se ejecuta en un momento concreto de la madrugada y dura apenas unos segundos, sus efectos se notan en la organización de la jornada completa. En 2026, la madrugada del domingo 29 de marzo supondrá adelantar los relojes de las 2:00 a las 3:00 y perder una hora de sueño. ¿Qué puedes tener en cuenta para que este ajuste te afecte lo menos posible en tu día a día?

Adelantar los relojes antes de irte a dormir la noche anterior al domingo 29 de marzo de 2026, de modo que te levantes ya con el nuevo horario de verano. Revisar los relojes analógicos de casa, del trabajo o del coche, que no se actualizan automáticamente como muchos dispositivos digitales. Tener presentes los cambios en los horarios laborales, escolares y comerciales, así como en los servicios de transporte, para evitar confusiones en citas o desplazamientos. Planificar mínimamente tu rutina para minimizar cualquier desajuste y mantenerte sincronizado con los horarios oficiales desde el primer día.

El cambio de hora de 2026 combina varios elementos: un calendario europeo que fija las fechas, un ajuste práctico que reorganiza la luz del día y un debate político y social abierto sobre si esta práctica tiene sentido en la actualidad. Mientras se resuelve si 2026 será realmente el último año con cambio estacional de hora, saber que el domingo 29 de marzo se adelanta el reloj y que el domingo 25 de octubre se retrasa una hora permite al ciudadano organizar mejor su vida cotidiana y reducir el impacto de este pequeño pero significativo movimiento de manecillas.