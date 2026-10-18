Fundación Iberdrola abre sus becas a deportistas de alto rendimiento y fija el 9 de noviembre como cierre

La convocatoria de becas Iberdrola para deportistas incorpora nuevos perfiles y estudios de FP. El calendario publicado en octubre adelanta el cierre previsto en junio.

Las becas Iberdrola para deportistas con discapacidad admiten solicitudes hasta el 9 de noviembre de 2026. El Comité Paralímpico Español publicó el 9 de octubre la decimoséptima convocatoria para el curso 2026-2027. La edición amplía el acceso a deportistas de alto rendimiento y la formación financiable. También concreta un calendario distinto al anunciado meses antes. Para preparar la candidatura debe utilizarse esa fecha de noviembre, junto con la documentación académica y deportiva exigida.

El plazo de las becas Iberdrola termina seis días antes de la previsión inicial

La Fundación Iberdrola había avanzado el programa el 12 de junio, con un cierre previsto para el 15 de noviembre. El anuncio publicado en octubre por el Comité fija ahora el 9 de noviembre. La diferencia es de seis días, calculada entre ambas fechas. También sitúa la decisión sobre las concesiones el 24 de noviembre. Este calendario resulta esencial para quienes comparan las ayudas con otras becas para universitarios con discapacidad, sujetas a plazos y condiciones independientes.

El comunicado inicial de la Fundación anunció ayudas de hasta 3.500 euros por beneficiario para esta edición. La publicación de octubre describe una aportación para sufragar parte de los estudios, sin repetir esa cuantía máxima. Por ello, ese importe debe entenderse como el límite anunciado previamente, no como un pago asegurado para cada candidatura. El solicitante necesita justificar sus gastos. La formación elegida y las demás ayudas percibidas figuran entre los elementos que se tendrán en cuenta al valorar las peticiones.

La condición de alto rendimiento necesita acreditación específica

La convocatoria incluye deportistas con discapacidad reconocidos como de alto nivel, integrantes del Plan ADOP y deportistas de alto rendimiento. Estos últimos se incorporan expresamente al alcance del programa. Deben practicar alguna de las veintinueve disciplinas incluidas en los Juegos Paralímpicos de verano o invierno. La pertenencia a uno de estos grupos es un requisito concreto de acceso. Tener una discapacidad o practicar deporte, sin acreditar el perfil previsto, no basta para solicitar esta ayuda con las mismas condiciones.

El Consejo Superior de Deportes explica que los deportistas de alto rendimiento no aparecen en una relación estatal publicada en el BOE. La acreditación se tramita mediante un certificado, según el supuesto aplicable. Algunas situaciones se gestionan a través de las federaciones españolas ante el CSD. Otras corresponden a los organismos autonómicos competentes. Por eso, quien conserve únicamente su licencia debe comprobar si también dispone del certificado solicitado. La licencia deportiva y la acreditación del nivel cumplen funciones distintas dentro del expediente.

La FP y los cursos de especialización amplían las opciones formativas

La ampliación anunciada para 2026-2027 incorpora ciclos de Formación Profesional y cursos orientados a mejorar la empleabilidad. Se añaden a las enseñanzas universitarias de grado, doble grado y máster oficial contempladas por el programa. La información institucional menciona idiomas y ámbitos tecnológicos entre las áreas de formación. Esta apertura permite valorar itinerarios distintos de una carrera universitaria. El proyecto académico debe corresponder al curso solicitado y estar respaldado por la matrícula y los justificantes que se acompañan a la petición.

La información general de la Fundación vincula estas becas con la capacitación profesional posterior a la carrera deportiva. Sin embargo, se solicitan mientras se cursan estudios y se acredita la condición deportiva correspondiente. No es una convocatoria general para cualquier persona que quiera cambiar de profesión. Tampoco debe confundirse con las ayudas para preparar oposiciones, que siguen otros requisitos. Al elegir una formación, el candidato debe comprobar su encaje y explicar los gastos concretos que necesita financiar mediante el programa.

El formulario se envía con matrícula, notas y documentación deportiva

La ficha oficial de solicitud pide datos personales, residencia, centro y estudios matriculados durante 2026-2027. También solicita identificar la formación realizada en 2025-2026. Ese documento permite ordenar la trayectoria académica, pero debe acompañarse de los justificantes indicados en la convocatoria. Entre ellos figuran las notas del último curso, la matrícula actual, los gastos asumidos y la declaración de otras ayudas. La información debe corresponder a la persona que solicita la beca y al programa educativo para el que pide financiación.

La parte deportiva requiere currículum, acreditación DAN, DAR o de pertenencia al Plan ADOP y copia de la licencia federativa. Esta última debe mostrar la disciplina, la clase deportiva o la discapacidad deportivamente elegible, según corresponda. La documentación se remite a becasfundacioniberdrola@paralimpicos.es dentro del plazo publicado. Antes del envío, resulta útil ordenar cada archivo para identificar su contenido y comprobar que se lea correctamente. Declarar las demás becas permite que la valoración tenga en cuenta la financiación ya disponible para esos estudios.