El BCE alerta del exceso de ahorro en depósitos mientras los bancos elevan su rentabilidad

La banca mediana, online y extranjera mejora la remuneración de los plazos fijos para captar liquidez, mientras la gran banca sigue sin mover ficha. Los depósitos bancarios vuelven a estar en el escaparate. Tras meses con remuneraciones limitadas, algunas entidades han elevado sus ofertas hasta el 3% TAE, una rentabilidad que llama la atención de los ahorradores en un momento marcado por la inflación.

Los bancos medianos y online suben la rentabilidad de los depósitos para captar ahorro

La nueva ofensiva se explica por una necesidad clara: conseguir liquidez. Para atraer dinero de los clientes, varias entidades han recuperado el depósito a plazo fijo como reclamo principal, después de un periodo en el que las mejores ofertas apenas rozaban el 2%.

Andrea Morales, experta financiera de HelpMyCash, apunta que en apenas cuatro días tres entidades han elevado la remuneración de sus depósitos hasta alcanzar el 3% TAE.

El producto sigue teniendo mucho tirón en España. Los hogares acumulan cerca de 1,288 billones de euros en depósitos, lo que demuestra que muchos clientes priorizan la seguridad frente a otras opciones financieras.

¿Merece la pena mirar estas ofertas? Para el ahorrador conservador, sí puede cambiar la película. No se trata de duplicar el dinero, sino de evitar que permanezca parado sin generar apenas rendimiento.

La gran banca sigue sin mover ficha pese al avance de los plazos fijos

La subida no se ha extendido a todo el sector. Los depósitos a plazo fijo ofrecen de media un 1,86%, mientras que la inflación de abril se situó en el 3,2%, según la información facilitada.

Santander, BBVA o CaixaBank están entre las entidades menos generosas. El motivo es que cuentan con liquidez suficiente y no tienen tanta necesidad de competir por el ahorro de los particulares.

Por otro lado, la banca online y las entidades extranjeras están siendo más activas. Tras las últimas mejoras, la rentabilidad media de los mejores depósitos a un año vuelve a superar el 2,5%.

El BCE alerta del dinero parado en depósitos y su impacto en futuras pensiones

El Banco Central Europeo también ha advertido sobre el exceso de ahorro inmovilizado en depósitos. La preocupación es que muchas familias europeas mantienen su dinero en productos seguros, pero con menor potencial de rentabilidad a largo plazo.

La advertencia llega en un contexto delicado: envejecimiento de la población, más presión sobre los sistemas públicos de pensiones y necesidad de reforzar la competitividad europea.

Según el Informe de Integración de 2026 citado en la información aportada, la aversión al riesgo y el desconocimiento financiero siguen alejando a muchos ciudadanos de acciones y fondos de inversión. Por tanto, los depósitos vuelven a pagar más, pero conviene comparar y no dejar el ahorro dormido.