Incarlopsa necesita personal en Tarancón (Cuenca) para trabajar en su fábrica: se ofrecen contratos indefinidos

Incarlopsa, empresa líder en la elaboración de productos cárnicos de calidad, tiene abiertas 4 ofertas de empleo para reforzar diferentes áreas clave de su centro de trabajo en Tarancón, en la provincia de Cuenca. Se buscan diferentes perfiles profesionales. Las condiciones varían según el puesto, con contratos indefinidos y jornadas completas que superan los 23.000 euros brutos anuales en los perfiles técnicos, y prácticas remuneradas con 600 euros brutos mensuales en los programas de becas.
A continuación, detallamos requisitos, condiciones y cómo mandar el currículum para inscribirse en estas vacantes de Incarlopsa hoy mismo.
Cuáles son las ofertas de empleo: requisitos y condiciones para trabajar en Incarlopsa
Con una plantilla de más de 2500 empleados/as, la empresa de Incarlopsa busca nuevas vacantes con sus propios criterios, pero en general, marca una serie de requisitos y competencias clave para poder optar a estos puestos. Bien, a continuación mostramos los puestos de trabajo ofertados, junto con las ubicaciones y condiciones laborales:
1. Técnico/a de Mantenimiento (Electromecánico/a)
Ubicación: Tarancón (Cuenca) – Planta de corte, envasado y empaquetado
Condiciones laborales:
- Contrato indefinido
- Jornada completa
- 29.000 € brutos/año
- Trabajo presencial
Requisitos:
- FP superior en Electricidad y Electrónica, Mecatrónica o similar.
- Experiencia de al menos 1 año
- Conocimientos en electricidad, motores, cintas transportadoras, autómatas y electrónica
- Disponibilidad de turnos rotativos de mañana, tarde o noche.
2. Operarios/as de Sacrificio Planta Central-Matadero (Tarancón)
Ubicación: Tarancón (Cuenca) – Planta centra – matadero
Condiciones laborales:
- Contrato indefinido
- Jornada completa
- 29.000 € brutos/año
- Trabajo presencial
Requisitos:
- Experiencia de al menos 1 año
- Tener vehículo propio
- Residir cerca
- Disponibilidad para turno de mañana y a veces, de tarde.
3. Técnico/a de Auditoría Interna y Gestión de Riesgos
Ubicación: Tarancón (Cuenca) – Planta centra – matadero
Condiciones laborales:
- Contrato indefinido
- Jornada completa (jornada partida)
- Más de 30.000 € brutos/año
- Trabajo presencial
Requisitos:
- Grado en Economía, ADE o similar
- Al menos 2 años de experiencia
- Conocimientos de auditoría interna y gestión de riesgos
- Manejo avanzado de Office
- Inglés valorable
- Valorable máster en auditoría interna
4. Becario/a I+D+i (Elaborados)
Ubicación: Tarancón (Cuenca) – Fábrica de Elaborados
Condiciones laborales:
- Contrato de prácticas (otros contratos)
- Jornada intensiva de mañana
- 600 € brutos/mes
- Trabajo presencial
Requisitos:
- Formación relacionada con tecnología de alimentos, biotecnología, química u otras áreas afines
- Interés por la innovación y los procesos de calidad
- Conocimientos básicos de toma de muestras y registros
- Disponibilidad para prácticas en horario de mañana
Cómo enviar el currículum para trabajar en Incarlopsa
Si cumples con los requisitos y te interesa alguna de estas 6 ofertas de empleo en Incarlopsa, el proceso de inscripción se realiza de forma online. Para ello, debes acceder al portal de empleo de la compañía donde se han publicado las vacantes y localizar el puesto que más encaje con tu perfil (Técnico/a de Calidad, Planificación, Mantenimiento, Auditoría Interna y Gestión de Riesgos o las becas de I+D+i y Mejora Continua).
Una vez dentro de la oferta, revisa con detalle las funciones, requisitos y condiciones laborales. A continuación, rellena el formulario de inscripción con tus datos personales y de contacto, responde a las preguntas que se soliciten y adjunta tu currículum actualizado. Finalmente, confirma la candidatura haciendo clic en el botón de envío que aparezca en la plataforma.
Con este sencillo proceso podrás optar a formar parte de Incarlopsa, ya sea a través de un puesto técnico con contrato indefinido y salarios competitivos, o bien dando tus primeros pasos en la compañía mediante una de sus becas remuneradas.