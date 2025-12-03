Cualquier persona que compre en tiendas de Burriana puede ganar 6 premios por valor de 1.250 euros en Navidad y Reyes

El Ayuntamiento de Burriana ha puesto en marcha la campaña promocional “En Burriana… la Navidad y los Reyes tienen premio” 2025 para incentivar las compras navideñas en el comercio local entre el 4 de diciembre de 2025 y el 5 de enero de 2026. Cualquier persona consumidora que compre en los comercios adheridos puede participar en los sorteos de premios económicos para gastar, de nuevo, en establecimientos de la ciudad.

En total, se repartirán 6 premios de 1.250 euros cada uno, que deberán gastarse exclusivamente en los comercios adheridos y siempre acompañados por personal del Ayuntamiento para la emisión de las correspondientes facturas. ¿Sabes si tus compras entran en el sorteo y qué tienes que hacer para optar a estos premios?

Requisitos para participar en “En Burriana… la Navidad y los Reyes tienen premio” 2025

La campaña se desarrolla en el término municipal de Burriana (Castellón) y está dirigida a personas consumidoras que apoyen al comercio local durante la campaña de Navidad y Reyes. Para entrar en los sorteos no basta con comprar: es imprescindible cumplir una serie de condiciones marcadas por el Ayuntamiento.

En primer lugar, la compra debe realizarse en comercios adheridos a la campaña y ubicados en Burriana, por un importe mínimo de 10 euros. El establecimiento entregará un boleto, que deberá ir sellado y correctamente cumplimentado con los datos de la persona participante. Después, ese boleto se deposita en las urnas habilitadas en el Ayuntamiento o en el Mercado Municipal, dentro del horario de atención al público.

Además, el Ayuntamiento excluye expresamente de la campaña a quienes tengan relación directa con los comercios participantes, así como a las personas menores de edad.

Principales requisitos a tener en cuenta:

Realizar compras mínimas de 10 € en comercios adheridos a la campaña y ubicados en Burriana.

Cumplimentar el boleto con nombre, apellidos y teléfono.

Conseguir que el boleto vaya sellado por el comercio donde se haya realizado la compra.

Depositar el boleto en las urnas del Ayuntamiento o del Mercado Municipal dentro del horario de atención al público.

No podrán participar personas menores de edad, propietarias de los comercios adheridos ni personas trabajadoras de dichos comercios.

El plazo de participación permanecerá abierto hasta el 5 de enero de 2026, por lo que todas las compras realizadas dentro de estas fechas, y que cumplan los requisitos, podrán optar a los premios.

Premios y fechas de los sorteos de la campaña navideña de Burriana

La campaña “En Burriana… la Navidad y los Reyes tienen premio” se articula a través de sorteos públicos entre los boletos depositados en las urnas. En total, el Ayuntamiento sorteará 6 premios de 1.250 euros, lo que supone un impacto directo de 7.500 euros de consumo en el comercio local.

La distribución de los sorteos es la siguiente:

Fecha del sorteo Número de premios Importe por premio Importe total del sorteo 15/12/2025 3 premios 1.250 € 3.750 € 12/01/2026 3 premios 1.250 € 3.750 €

Los sorteos se realizan mediante una Mesa de Sorteo, que se encarga de extraer los boletos ganadores y de contactar telefónicamente con las personas premiadas. La ayuda no se entrega en metálico para libre disposición: el premio debe gastarse íntegramente en comercios adheridos, en presencia de personal del Ayuntamiento, que supervisa las compras y tramita las facturas correspondientes.

De esta forma, el dinero vuelve directamente al comercio de Burriana, reforzando el tejido económico local en uno de los periodos de consumo más importantes del año.

Cómo participar en los sorteos y cobrar el premio en Burriana

El procedimiento para participar es sencillo y se basa en el propio acto de comprar en el comercio de proximidad. Cada vez que realices una compra de al menos 10 euros en un establecimiento adherido a la campaña, pide tu boleto de participación. Comprueba que está sellado por el comercio y rellena con calma tus datos personales (nombre, apellidos y teléfono) para que puedan localizarte en caso de resultar premiado.

A continuación, deposita el boleto en las urnas oficiales del Ayuntamiento de Burriana o del Mercado Municipal, dentro del horario de atención al público. Desde ese momento, tu participación queda registrada y el boleto entra en el conjunto sobre el que se realizará el sorteo público.

Si tu boleto resulta ganador, la Mesa de Sorteo contactará contigo por teléfono. La persona premiada deberá identificarse ante la Secretaría de la Mesa del Sorteo antes de las 13:00 h del 17/12/2025 (para el primer sorteo) o del 14/01/2026 (para el segundo sorteo). Si no se acredita la identidad dentro de ese plazo, se entiende que no se acepta el premio.

Para poder disfrutar de la ayuda será necesario presentar:

El boleto cumplimentado y sellado por el comercio adherido.

Un documento de identidad válido que acredite la identidad de la persona premiada.

Una vez verificados los datos, el Ayuntamiento coordinará con la persona ganadora la realización de las compras en los comercios adheridos, acompañada por personal municipal para la emisión de las facturas. Así, cada premio de 1.250 euros se convierte en una inyección directa para los negocios de Burriana y en un impulso extra para quienes han apostado por comprar en el comercio local durante la Navidad y los Reyes. ¿Te imaginas empezar el año estrenando premios… y apoyando al mismo tiempo a las tiendas de tu ciudad?