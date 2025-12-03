El gigante estadounidense de las gangas elige el centro comercial Diagonal Mar (Barcelona) para abrir su primera tienda

¿Te suena eso de entrar “a mirar” y salir con una ganga bajo el brazo? Pues toma nota, porque TJX Companies ya ha puesto fecha a su aterrizaje físico en España. Su enseña europea, TK Maxx, abrirá su primera tienda en Barcelona en la primavera de 2026. Lo hará en el centro comercial Diagonal Mar, ocupando más de 2.100 metros cuadrados en una sola planta.

La propuesta llega con el formato off-price por bandera, con descuentos de hasta un 60% sobre el precio recomendado de venta. Es el primer paso de una estrategia de expansión ambiciosa en el mercado español.

¿Qué, cuándo y dónde abre TK Maxx en Barcelona?

La primera tienda de la cadena en España abrirá en la primavera de 2026 en el centro comercial Diagonal Mar (Barcelona). El local superará los 2.100 metros cuadrados y estará distribuido en una única planta, lo que apunta a un espacio amplio y sencillo de recorrer.

Datos clave de la apertura

Dato Detalle Apertura Primavera de 2026 Ubicación Centro comercial Diagonal Mar (Barcelona) Superficie Más de 2.100 metros cuadrados Planta Una sola planta Formato Off-price Descuento anunciado Hasta un 60% respecto al precio recomendado Categorías Moda femenina, masculina e infantil; calzado; bolsos; belleza; accesorios; hogar

Esta inauguración marca el inicio de una estrategia de expansión en España. De hecho, la compañía presenta esta apertura como su carta de presentación en un mercado donde, hasta ahora, no tenía presencia física.

¿Cómo funciona su formato off-price y qué descuentos promete?

La compañía se presenta como líder mundial del formato off-price, es decir, vender una mezcla de moda, calzado, bolsos, belleza, accesorios y hogar con descuentos de hasta el 60% respecto al precio recomendado de venta. El modelo se apoya en compras flexibles de grandes volúmenes y en una renovación constante del producto.

El objetivo es que cada visita sea distinta. No en vano, la enseña promete la posibilidad de “descubrir tesoros” en cada visita; una fórmula que seduce a quienes miran mucho el precio sin renunciar a marcas conocidas. Y sí, el bolsillo lo agradece.

¿Por qué Barcelona y qué supone para Diagonal Mar?

Para Barcelona, la llegada de TK Maxx supone la entrada de un operador internacional con músculo y una marca reconocida en Europa, especialmente en Reino Unido, Irlanda y Alemania. No es un detalle menor: la notoriedad arrastra público y curiosidad.

Además, el aterrizaje coincide con un momento de transformación del retail físico. Los centros comerciales buscan operadores capaces de generar flujo constante y atraer a un público amplio; el off-price encaja de pleno, porque conquista a consumidores sensibles al precio y mantiene el gancho de marcas conocidas.

¿Qué expansión prepara en España y con quién compite?

Meses antes de anunciar la apertura, TJX dio señales de su apuesta por España con la incorporación de Joanna Joyce, procedente de Cushman & Wakefield, para liderar su crecimiento en el país. El movimiento se interpretó como una declaración de intenciones: acelerar la implantación en un mercado con fuerte consumo de moda y un segmento value muy asentado.

La tienda de Diagonal Mar será solo el primer paso. La compañía prevé seguir creciendo en España durante su primer año, con nuevas aperturas que ya se estarían estudiando en otras grandes ciudades. Por consiguiente, su entrada añade competencia en un segmento donde operan grupos como Primark o Lefties y refuerza el modelo que combina marca, precio y rotación rápida de producto.

Cómo aprovechar la apertura de TK Maxx en Barcelona

Si tienes pensado pasarte cuando abra, conviene ir con estrategia. La rotación es constante y la mezcla de categorías es amplia, por lo que moverse con un plan sencillo puede marcar la diferencia.

Ve con tiempo: la renovación continua de producto premia mirar con calma.

Compara el precio en etiqueta con el precio recomendado: el descuento anunciado es de hasta el 60%.

Mantén la mente abierta a categorías: moda femenina, masculina e infantil; calzado; bolsos; belleza; accesorios y hogar.

Si hoy no está, puede estar en la próxima visita: la clave está en la rotación.

Prioriza lo que necesitas y ajusta el presupuesto: la variedad puede tentar, pero el objetivo es comprar bien.

Con esto en mente, la experiencia off-price gana enteros: variedad, rotación y precio ajustado, justo lo que muchos buscan cuando el bolsillo manda un poco más de la cuenta. De ahí que el estreno en Diagonal Mar pinte a movimiento de alto impacto para el centro y para la ciudad.