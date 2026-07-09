Hacienda ya ha devuelto 6.400 millones de euros a los mutualistas y la mayoría pertenece a este tramo de ingresos

La Agencia Tributaria cifra por primera vez el impacto de la reducción fiscal aplicada a pensionistas que cotizaron a antiguas mutualidades laborales. La media reconocida alcanza los 2.072 euros por beneficiario.

La devolución del IRPF a los antiguos mutualistas ya tiene una cifra oficial. En el ejercicio 2024, Hacienda registró 3.088.994 liquidaciones con reducción por mutualidad, por un importe total de 6.401,8 millones de euros. Esto deja una media de 2.072 euros por contribuyente, una cantidad que en muchos casos se ha traducido en pagos a favor del pensionista o de sus herederos.

La publicación llega tras la actualización de la ‘Estadística de los declarantes del IRPF 2024’, difundida por la Agencia Tributaria el 1 de julio de 2026. Este informe recoge las principales partidas declaradas en el impuesto y permite medir el alcance real de una de las reclamaciones fiscales más relevantes de los últimos años.

Qué mutualistas pueden beneficiarse de la reducción aplicada por Hacienda en el IRPF

La reducción afecta a pensionistas que realizaron aportaciones a antiguas mutualidades laborales y que, durante años, tributaron por una parte de la pensión que podía quedar fuera del IRPF o integrarse solo parcialmente.

El criterio aplicado distingue tres periodos. La parte de pensión generada por aportaciones anteriores al 1 de enero de 1967 puede excluirse al 100% como rendimiento del trabajo. Las aportaciones realizadas entre el 1 de enero de 1967 y el 31 de diciembre de 1978 permiten integrar solo el 75% de esa parte de la pensión, lo que equivale a una reducción del 25%. Desde 1979, la pensión se integra al 100% y no corresponde reducción por esta vía.

Los pensionistas con rentas de 30.000 a 60.000 euros son el grupo más numeroso

El mayor volumen de beneficiarios se concentra en los declarantes con rentas de entre 30.000 y 60.000 euros anuales. En este tramo aparecen 981.507 liquidaciones con reducción, el 31,77% del total, y un importe superior a 2.128 millones de euros.

Por detrás se sitúan los mutualistas con rentas de entre 21.000 y 30.000 euros, con 704.480 beneficiarios, y los de entre 12.000 y 21.000 euros, con 475.963. También hay 808.740 beneficiarios con rentas inferiores a 12.000 euros, sumando los tramos negativos, cero y hasta 12.000 euros.

En las rentas más altas, Hacienda contabiliza 101.517 beneficiarios entre 60.000 y 150.000 euros, otros 15.283 entre 150.000 y 601.000 euros y 1.504 con rentas superiores a 601.000 euros.

Qué ocurre ahora con las devoluciones pendientes a antiguos mutualistas y herederos

La Agencia Tributaria señala que, para el IRPF 2024 y los ejercicios posteriores, el procedimiento será automático cuando disponga de toda la información. En estos casos, el ajuste aparece en los datos fiscales con el concepto “Ajuste por Mutualidades – DT2 LIRPF” y se aplica directamente en la declaración.

Aun así, pueden quedar expedientes pendientes cuando falte documentación, existan dudas sobre los periodos cotizados o haya procedimientos judiciales abiertos. En esos casos, la devolución dependerá de que Hacienda pueda comprobar los datos o de que exista una resolución firme.