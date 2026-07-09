La historia de Lolo, el joven transportista que ha conseguido comprar una vivienda antes de los 30 y paga 370 euros de hipoteca

El joven logró ahorrar 50.000 euros durante siete años y compró un dúplex en Illescas, Toledo. Trabaja como transportista en Pinto y paga una hipoteca fija a 30 años.

Comprar una vivienda en España antes de los 30 años se ha convertido en una meta cada vez más difícil para muchos jóvenes. Sin embargo, Lolo, un conductor profesional de camión de 26 años, ha conseguido adquirir su primera casa tras años de ahorro y una planificación económica muy estricta.

Ahorrar 50.000 euros para comprar una vivienda joven en España

Lolo cobra entre 1.500 y 1.600 euros al mes, un salario habitual entre muchos trabajadores jóvenes. Pese a ello, asegura que durante años llegó a ahorrar entre el 70% y el 80% de sus ingresos. Esa capacidad de ahorro le permitió reunir unos 50.000 euros, cantidad que destinó casi por completo a la entrada de la vivienda.

“Tengo una hipoteca de unos 370 euros al mes, a 30 años y a tipo fijo”, explica el joven en una conversación con Jaime Gumiel. Su caso ha llamado la atención porque llega en un momento en el que el acceso a la vivienda sigue siendo uno de los grandes problemas para los menores de 30 años.

Para lograrlo, Lolo redujo al máximo sus gastos. Mantiene el mismo coche pese a superar los 300.000 kilómetros, evita comprar móviles de alta gama, no paga plataformas de suscripción y renuncia a viajes frecuentes. “Siempre busco la opción más económica en todo”, asegura.

Un dúplex en Illescas tras casi dos años buscando vivienda asequible

Disponer del dinero para la entrada no significó encontrar casa de forma inmediata. El joven reconoce que tardó entre un año y medio y dos años en cerrar la compra. Durante ese tiempo visitó unas quince viviendas y se encontró con un mercado muy competitivo, con poca oferta y precios elevados.

Su primera idea era comprar un chalet, pero pronto comprobó que el presupuesto no le alcanzaba. Finalmente optó por un dúplex en Illescas, Toledo, una zona con precios más bajos que Madrid capital. La vivienda le costó entre 100.000 y 120.000 euros.

Aunque la hipoteca ronda los 370 euros mensuales, Lolo calcula que los gastos básicos de la vivienda elevan el desembolso a unos 500 o 600 euros al mes. A esa cantidad se suma el transporte, ya que trabaja en Pinto, Madrid. Con el combustible, estima que su gasto mensual puede situarse entre 800 y 900 euros.

La emancipación juvenil cae mientras suben los precios de la vivienda

La historia de Lolo contrasta con la realidad de buena parte de los jóvenes españoles. Según los últimos datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, a cierre de 2025 solo el 14,5% de los jóvenes de 16 a 29 años estaba emancipado, el dato más bajo desde que hay registros. Además, la edad estimada para dejar el hogar familiar se sitúa en 30,2 años.

El informe también refleja la presión que supone el precio de la vivienda. Un joven que vive solo tendría que dedicar el 98,7% de su sueldo al alquiler, mientras que comprar una vivienda exige más de 15 años de salario íntegro y más de cuatro años solo para reunir la entrada.

En el conjunto de la Unión Europea, Eurostat sitúa la edad media de salida del hogar familiar en 26,2 años, casi cuatro años por debajo del dato español.

El caso de Lolo demuestra que comprar una casa siendo joven todavía es posible bajo unas circunstancias muy concretas: ingresos estables, varios años de ahorro intenso, pocas cargas económicas y la posibilidad de buscar vivienda fuera de las grandes capitales.