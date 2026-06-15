La ley que cambia la jubilación de los mutualistas y permite pensiones de hasta 1.200 euros

La nueva norma busca mejorar las pensiones de los profesionales que cotizaron en mutualidades alternativas. El cambio permitirá acceder a una prestación más alta, aunque no garantiza las cuantías mínimas de la Seguridad Social.

Los profesionales mutualistas que hayan cotizado 38 años, el periodo exigido para acceder a la pensión máxima en la Seguridad Social, podrán jubilarse con 1.200 euros al mes. Así lo recoge la ley aprobada por el Pleno del Congreso, dirigida a abogados, procuradores, ingenieros, médicos, arquitectos y otros trabajadores por cuenta propia que cotizaron fuera del sistema público.

La pasarela al RETA permitirá mejorar la pensión de los mutualistas

El punto clave de la norma es la creación de una pasarela para incorporarse al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, conocido como RETA. ¿Qué supone esto en la práctica? Que podrán trasladar parte de su trayectoria en la mutualidad al sistema de la Seguridad Social.

Durante su intervención en el Congreso, el diputado del PSOE Javier Alfonso Cendón resumió el alcance de la medida con un ejemplo: «Voy a dejar claro lo que supone todo esto: un profesional mutualista con 38 años en la mutualidad alternativa que podría optar a jubilarse en la mutualidad con una media de 450 euros va a poder, gracias a la pasarela, obtener una pensión de 1.200 euros al mes».

Para entendernos, la prestación podría casi triplicarse en algunos casos, aunque no será una equiparación completa con quienes siempre cotizaron en el sistema público.

La Seguridad Social calculará la jubilación según los años transformados

La ley obligará a estos trabajadores a llevarse los fondos acumulados en la mutualidad para convertir ese capital en años cotizados a la Seguridad Social. Todavía queda pendiente un reglamento que concrete si ese traslado se hará al cambiar de sistema o al jubilarse.

La norma también adelanta que esas cantidades se actualizarán, aunque aún no se sabe si será con el IPC u otro método. Además, se aplicará un coeficiente reductor del 0,77% para obtener más ejercicios computables. Con ello, la pensión dependerá de los años que finalmente se puedan rellenar.

El Congreso abre la puerta también a mutualistas ya jubilados

Una novedad incorporada a última hora permitirá que cualquier persona que haya cotizado en una mutualidad pueda pasar a la Seguridad Social, tanto si sigue trabajando como si ya está jubilada.

La norma continuará ahora su tramitación en el Senado, donde podrían matizarse las condiciones para que los actuales pensionistas accedan a una mejora. Muchas asociaciones reclamaban el sistema 1×1, pero la ley no lo contempla por el impacto económico para las arcas públicas. Aun así, el cambio puede ser importante para quienes hoy cobran pensiones de entre 300 y 700 euros mensuales.