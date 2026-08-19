Uno de los jets privados más grandes del mundo aterriza en Mallorca y sorprende por sus 76 metros

La aeronave A7-HHE llegó el domingo 9 de agosto a Son Sant Joan desde Doha. Las fuentes consultadas no identifican a sus pasajeros.

Un Boeing 747-8 BBJ operado por Qatar Amiri Flight aterrizó el domingo 9 de agosto en el aeropuerto de Palma de Mallorca. La aeronave, con matrícula A7-HHE, fue fotografiada en Son Sant Joan por observadores aeronáuticos. Medios locales señalaron que había llegado desde Doha y relacionaron su presencia con las vacaciones de la familia real catarí. Las fuentes consultadas no identifican a las personas que viajaban en el vuelo. La coincidencia temporal explica la expectación, pero no permite atribuir el trayecto a un integrante concreto de la familia gobernante.

La matrícula A7-HHE confirma el modelo que llegó a Son Sant Joan

El registro fotográfico de Planespotters sitúa al A7-HHE en Palma el 9 de agosto de 2026. La base identifica el aparato como un Boeing 747-8 BBJ de Qatar Amiri Flight, con número de serie 37544. Flightradar24 recoge la misma matrícula y operador. Airfleets señala que esta unidad realizó su primer vuelo el 31 de enero de 2012. La designación BBJ corresponde a la familia de aviones comerciales adaptados para transporte corporativo o gubernamental. Estos datos confirman la aeronave, pero no la identidad de sus pasajeros.

La llegada llamó la atención por el tamaño del avión y por el dispositivo visible en la plataforma. Junto al aparato se observaron efectivos de Bomberos de Aena, Policía Nacional y Guardia Civil. La operativa también requiere coordinación con los agentes de rampa, responsables de tareas esenciales en tierra. Esa presencia resulta compatible con una operación especial de asistencia y seguridad, aunque no demuestra quién viajaba a bordo. Qatar Amiri Flight presta servicio a miembros de la familia gobernante y a altos representantes del Estado.

Por qué este Boeing resulta excepcional entre los vuelos privados

El 747-8 mide 76,25 metros de longitud, tiene 68,45 metros de envergadura y alcanza 19,35 metros de altura. Está impulsado por cuatro motores y conserva la reconocible cubierta superior del Jumbo. Su tamaño lo sitúa muy por encima de los reactores ejecutivos habituales. La versión BBJ adapta esa plataforma a misiones privadas y oficiales de largo alcance. También ofrece un volumen interior difícil de encontrar en aeronaves concebidas desde su origen como jets ejecutivos.

Boeing Business Jets ofrece espacios personalizados y distintas áreas habitables sobre plataformas de aviación comercial. Sin documentación pública sobre el interior del A7-HHE, no resulta riguroso atribuirle dormitorios, salones o una distribución concreta. El fabricante entregó el último 747 en diciembre de 2022, después de más de medio siglo de producción. Talent24h también ha publicado información sobre un histórico Boeing 747 de Valencia.

Las dimensiones del 747-8 condicionan sus movimientos en tierra

La envergadura del 747-8 lo sitúa en la categoría F de diseño aeroportuario de la Organización de Aviación Civil Internacional. Sus operaciones requieren estudiar separaciones, calles de rodaje, radios de giro, estacionamientos y resistencia de pavimentos. El manual de planificación aeroportuaria de Boeing reúne esos parámetros para aeropuertos y operadores. Su revisión de enero de 2026 incluye maniobras en tierra, atención en terminal y necesidades de pavimentación. La llegada a Palma exige una coordinación precisa, pero no significa que el recinto carezca de capacidad para recibirlo.

La prensa local informó de inspecciones preventivas después de los movimientos de la aeronave. Estas revisiones buscan localizar FOD, siglas utilizadas para identificar objetos extraños capaces de dañar un avión o causar lesiones. La FAA y la OACI recomiendan programas específicos para retirar piedras, fragmentos y otros restos de las zonas operativas. Estas tareas se coordinan con los demás servicios que trabajan en la plataforma. Las revisiones descritas tuvieron carácter preventivo y no fueron presentadas como respuesta a un incidente.

Mallorca concentra una intensa actividad aérea durante el verano

Son Sant Joan cerró 2025 con 33,8 millones de pasajeros y 246.486 operaciones, según los datos publicados por Aena. Cerca de 24,8 millones de viajeros utilizaron rutas internacionales. Solo en agosto de 2025, el aeropuerto gestionó unos 4,7 millones de pasajeros y 31.453 vuelos. La escala del 747-8 se produjo durante uno de los periodos con mayor actividad del año. Ese volumen obliga a integrar las operaciones singulares sin alterar la programación comercial ordinaria.

Los elementos comprobados son el modelo, la matrícula, el operador, la fecha, el aeropuerto y la procedencia desde Doha. También está documentada la relación del aparato con Qatar Amiri Flight. Sin embargo, los medios que informaron de la llegada admiten que desconocen si viajaban el emir o miembros de su familia. Cualquier atribución personal debe presentarse como una posibilidad y no como un hecho confirmado.