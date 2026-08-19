PortAventura retirará FiestAventura el 5 de septiembre tras 27 temporadas y prepara un nuevo espectáculo para 2027

El espectáculo nocturno del lago de Mediterrània ofrecerá su último pase al final del verano. Desde el 22 de agosto, cada función recuperará la música de cierre de 1999 durante un saludo especial.

PortAventura World pondrá fin a FiestAventura después de la función del sábado 5 de septiembre de 2026. El espectáculo lleva 27 temporadas cerrando las noches de verano en el lago de Mediterrània. La fecha coincide con el último día de su programación estival, iniciada el 27 de junio. La ficha oficial de FiestAventura mantiene el montaje en cartel hasta entonces y lo presenta con drones, sonido, agua y pirotecnia. Su retirada abrirá paso a otra propuesta nocturna que el parque prepara para 2027.

FiestAventura tendrá una despedida especial desde el 22 de agosto

El cierre no llegará con una función ordinaria. Desde el 22 de agosto, las motos de agua, los flyboards y las plataformas realizarán un saludo final al público. La secuencia estará acompañada por la música de cierre original de 1999. El gesto se repetirá cada noche hasta el último pase, según la información facilitada sobre la despedida. PortAventura recuperará así un elemento sonoro ligado al estreno para cerrar la etapa actual.

Quienes quieran verlo por última vez deberán consultar el horario concreto de su visita. PortAventura no publica una única hora fija en la ficha del espectáculo y remite al calendario diario. El resort sí ha confirmado que la temporada alta se extiende hasta el 5 de septiembre. Durante este periodo, las jornadas se amplían hasta las 23:30 horas. La despedida coincide con un verano en el que el parque también ha impulsado 10.000 entradas gratuitas ligadas a las reconciliaciones.

Un espectáculo estrenado en 1999 que incorporó nuevas tecnologías

FiestAventura se estrenó en 1999 y convirtió el lago de Mediterrània en el escenario nocturno principal del parque. El montaje combinó efectos acuáticos, iluminación, proyecciones, música y pirotecnia para recorrer sus áreas temáticas. La banda sonora original fue compuesta por José Nieto e interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional de Bratislava. Un año después recibió un Thea Award for Outstanding Achievement en la categoría de espectáculo en directo. La Themed Entertainment Association entrega estos reconocimientos a proyectos destacados del entretenimiento temático.

El espectáculo fue incorporando nuevas soluciones técnicas durante sus 27 temporadas. En 2006 sumó fuentes danzantes y efectos multimedia, mientras que en 2010 renovó proyecciones y pirotecnia. PortAventura volvió a modificar su final en 2025 con drones, dentro del 30.º aniversario del complejo. En 2026, la programación oficial del verano incluye un despliegue de 300 drones sobre el lago. La ficha actual lo clasifica para toda la familia y mantiene su formato de clausura nocturna.

El lago de Mediterrània tendrá un nuevo espectáculo en 2027

El último pase no significa que el lago vaya a quedarse sin un espectáculo de clausura en las siguientes temporadas. PortAventura trabaja en una propuesta nueva para 2027, aunque todavía no ha comunicado su nombre, formato, duración o contenido. Tampoco está confirmado que conserve los drones, las motos de agua o la estructura narrativa de FiestAventura. Hasta que el parque publique esos detalles, cualquier parecido con el montaje actual será una posibilidad y no una decisión cerrada.

La sustitución llega durante una etapa de renovación de la oferta familiar. El resort ha estrenado Makamanu Jungle en Polynesia, un recorrido exterior con pasarelas, puentes y desafíos. También ha incorporado Coral Bay, una ampliación acuática de más de 6.000 metros cuadrados. A ello se suma la llegada del primer Hard Rock Café dentro de un resort temático europeo. Estos proyectos sitúan el relevo de FiestAventura dentro de una transformación más amplia de la oferta del complejo.

Qué deben saber quienes quieran ver la última función

La última función está prevista para el sábado 5 de septiembre en el lago de Mediterrània, dentro de PortAventura Park. La ficha oficial permite el acceso de personas con discapacidad y movilidad reducida. También pide consultar el horario disponible antes de la visita. La misma página sigue anunciando un montaje con drones, sonido, agua y pirotecnia durante la programación de verano.

Quienes planeen acudir deben confirmar la hora exacta en la web o en la aplicación del parque antes de viajar. También es recomendable llegar con margen al área de Mediterrània para no perder el comienzo. El 5 de septiembre es la fecha anunciada como cierre definitivo del montaje. Después de esa jornada, FiestAventura dejará de figurar en la programación. El lago quedará a la espera del nuevo espectáculo previsto para 2027.