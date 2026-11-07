Hacienda saca a subasta 20 lotes de fincas en Soria con terrenos desde solo 19,18 euros

La subasta de fincas en Soria admite ofertas en sobre cerrado hasta el 12 de noviembre. Al importe de adjudicación se añadirán los gastos e impuestos que correspondan.

La subasta de fincas en Soria convocada por Hacienda ofrece 20 lotes desde 19,18 euros, con una precisión importante para los compradores. Ese importe corresponde a dos pequeñas parcelas que suman 208 metros cuadrados, según las superficies publicadas. El anuncio del BOE, publicado el 21 de octubre de 2026, fija la puja presencial para el 26 de noviembre. Las ofertas en sobre cerrado pueden presentarse hasta el día 12. Son precios de salida, por lo que la adjudicación puede resultar más cara.

Qué incluye el lote más barato de la subasta de fincas en Soria

El lote número 9 reúne dos terrenos del paraje Pedujales, en Hinojosa de la Sierra, dentro del municipio de El Royo. Sus superficies son 76 y 132 metros cuadrados. Juntos suman 208 m² y parten de 19,18 euros en primera subasta. El cálculo equivale aproximadamente a nueve céntimos por metro cuadrado, antes de pujas, gastos e impuestos. Como muestran otras subastas de fincas, entre ellas la convocatoria de Teruel anunciada en mayo, resulta esencial identificar qué superficie corresponde al importe publicado.

Los terrenos se reparten entre Almazul, Estepa de San Juan, Fuentelmonge, Magaña, Oncala, El Royo, San Pedro Manrique y Tardelcuende. San Pedro Manrique concentra diez lotes, la mitad de la convocatoria. La venta se organiza por lotes, algunos integrados por varias fincas, que se ofrecen conjuntamente. Entre los de mayor extensión figura uno de casi siete hectáreas en Las Peñas. Esta selección permite comparar superficie, precio y garantía exigida en primera subasta.

Lote y ubicación Superficie total Precio de salida Garantía 9. Pedujales, El Royo 208 m² 19,18 € 1 € 6. Las Verguillas, Magaña 760 m² 150,17 € 8 € 7. Abrigaños, Oncala 59.024 m² 5.520,37 € 276 € 16. Las Peñas, San Pedro Manrique 69.956 m² 14.019,19 € 701 € 5. Gamonal, Fuentelmonge 57.160 m² 19.973,34 € 999 €

Cómo cambian los precios y cuánto hay que depositar

La convocatoria contempla cuatro subastas sucesivas para cada lote si no se adjudica en las anteriores. En Gamonal, el tipo pasa de 19.973,34 euros a 16.978, 14.432 y 12.268 euros. Entre el primero y el cuarto existe una diferencia de 7.705,34 euros, equivalente al 38,58 %. Esa reducción solo operaría si el terreno llegase sin adjudicar a la cuarta subasta. Las ofertas seguirían siendo al alza. En Pedujales, las siguientes salidas serían de 17, 15 y 13 euros.

Para participar hay que constituir previamente una garantía del 5 % del tipo de licitación. Deben respetarse los importes concretos publicados en el pliego de condiciones. El documento fija cantidades redondeadas: un euro para Pedujales y 999 euros para Gamonal en primera subasta. Exige un depósito por cada lote y subasta. Pueden concurrir personas físicas y jurídicas con capacidad para contratar, siempre que no estén afectadas por las prohibiciones previstas. Entre ellas figuran determinadas situaciones de insolvencia, concurso e incompatibilidad.

El 12 de noviembre termina el plazo de las ofertas en sobre cerrado

Las propuestas en sobre cerrado se admiten hasta las 13.00 horas del 12 de noviembre de 2026. El sobre A debe incluir la documentación administrativa, el justificante de la garantía, la declaración responsable y la identificación o representación correspondiente. Dentro irá el sobre B cerrado, con la oferta económica e identificación del lote y de la subasta. Deben utilizarse los anexos del pliego y presentarse en el Registro de la Delegación de Economía y Hacienda de Soria. Si se presenta en otro registro admitido, hay que enviar ese mismo día la hoja y el justificante a DEHSoriaPatrimonio@igae.hacienda.gob.es.

El cierre de ese plazo permite todavía acudir a la puja presencial del 26 de noviembre, a las 11.00 horas. Se celebrará en la tercera planta de la Delegación de Economía y Hacienda, en la calle Caballeros, 19, de Soria. La garantía debe estar constituida previamente y el participante debe acreditar su identidad y capacidad. Durante la primera media hora se recibirán los justificantes. Después de las pujas orales se abrirán las ofertas económicas escritas, que podrán dar lugar a nuevas mejoras entre los presentes.

Qué gastos y condiciones debe revisar el comprador antes de pujar

Antes de pujar hay que comprobar la situación del inmueble. Las fincas se venden como cuerpo cierto y las superficies tienen carácter orientativo. El documento excluye una rebaja del precio por menor cabida. También traslada al adjudicatario los gastos de rectificar posibles discrepancias registrales. Las condiciones urbanísticas deben verificarse en el ayuntamiento correspondiente. Por tanto, comprar un terreno rústico en esta subasta no acredita por sí solo que pueda construirse una vivienda. También pueden existir derechos legales de adquisición preferente de colindantes.

El adjudicatario dispone de un mes desde la recepción de la notificación de adjudicación para completar el pago. Cabe una ampliación excepcional motivada. No se autoriza el pago aplazado. Renunciar o incumplir puede implicar perder la garantía y responder por las pérdidas ocasionadas. Los gastos de la subasta y formalización corresponden al comprador; los impuestos se abonan según la ley. Hacienda también puede repercutir el IBI proporcional.

Antes de ofertar, pueden consultarse todos los documentos en la convocatoria oficial de Hacienda.