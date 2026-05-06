Hacienda saca al mercado 31 fincas con parcelas desde apenas 45,95 euros: cómo participar en las subastas

El Ministerio de Hacienda subasta más de 30 inmuebles propiedad del Estado en la provincia de Teruel, con parcelas rústicas desde 45,95 euros y una vivienda que supera los 116.000 euros.

El Ministerio de Hacienda ha puesto en marcha una nueva subasta pública de inmuebles en Teruel. En total, salen a la venta 31 fincas, la mayoría rústicas, repartidas por diferentes municipios de la provincia.

La convocatoria se celebrará el 12 de junio de 2026, a las 10:00 horas, en la sede de la Delegación de Economía y Hacienda en Teruel. Los interesados podrán presentar sus ofertas en sobre cerrado durante los treinta días naturales posteriores a la publicación.

La finca más barata de la subasta de Hacienda cuesta menos de 50 euros

La parcela más económica se encuentra en La Puebla de Valverde, en el polígono 50, parcela 55. Se trata de una finca rústica de 328 metros cuadrados, según Catastro, que sale en tercera subasta por 54,06 euros.

No obstante, en cuarta subasta podría adjudicarse por solo 45,95 euros. ¿Quién puede encontrar hoy un terreno por menos de 50 euros? No es poca cosa, especialmente para vecinos de la zona o propietarios colindantes que quieran ampliar superficie con una inversión muy ajustada.

Este tipo de precios suele darse en terrenos pequeños o con un aprovechamiento agrario limitado. Aun así, pueden resultar interesantes para quienes buscan una oportunidad concreta y conocen bien el entorno.

Dónde están las 31 fincas que Hacienda pone a la venta en Teruel

Los inmuebles incluidos en la subasta se reparten por municipios como Oliete, Plou, Sarrión, Santa Eulalia, El Campillo, Utrillas o Aldehuela de Teruel, entre otros.

La mayoría son fincas rústicas, aunque también aparece un inmueble urbano en la capital turolense. En este caso, se trata de una vivienda situada en la calle Ollerías del Calvario de Teruel, con un precio de salida de 116.296,63 euros.

La diferencia de importes es notable. Algunas parcelas salen desde poco más de 70 euros, mientras que otras alcanzan precios mucho más elevados debido a su superficie, ubicación o características registrales. De hecho, hay terrenos que superan los 10.000 e incluso los 17.000 metros cuadrados.

Cómo participar en la subasta de Hacienda con ofertas en sobre cerrado

El procedimiento se realizará mediante subasta pública al alza y con presentación de ofertas en sobre cerrado. Las propuestas deberán ajustarse al pliego de condiciones disponible en la Delegación de Hacienda y en la web del ministerio.

Para pujar será necesario constituir una garantía del 5 % del valor del inmueble. Sin embargo, cuando el tipo de salida sea inferior a 10.000 euros, este requisito puede quedar suprimido según la normativa vigente.

Podrán participar las personas con capacidad legal para contratar, siempre que no estén en situación de insolvencia o incompatibilidad. Además, los inmuebles se venden en su estado actual, por lo que conviene revisar bien el terreno antes de presentar una oferta.