EBRO lanza su nuevo SUV híbrido de 224 CV por 22.990 euros con una condición para conseguir ese precio

La oferta del EBRO s400 Plus incluye el primer mantenimiento y el color Tech Grey hasta el 30 de noviembre. Falta conocer el coste completo del crédito elegido.

El EBRO s400 Plus ya puede reservarse tras su presentación el 3 de noviembre, con un sistema híbrido de 224 CV conjuntos. Su web anuncia un precio desde 22.990 euros, sujeto a financiación, y una promoción vigente hasta el 30 de noviembre. Esa cifra no permite calcular por sí sola cuánto terminará pagando el comprador. Para comparar la operación con otra oferta hace falta sumar los desembolsos y conocer las condiciones concretas del préstamo.

Qué incluye la oferta del EBRO s400 Plus

La ficha comercial incorpora el primer mantenimiento y el color metalizado Tech Grey dentro de la campaña. El precio está vinculado a financiar la compra. La página consultada no ofrece el cuadro completo de entrada, cuotas, vencimiento final y TAE de una operación concreta. Por tanto, esos importes deben solicitarse antes de decidir. Como sucede con otras promociones de coches, el beneficio anunciado debe valorarse junto a sus condiciones. Una prestación incluida tampoco permite deducir cuánto costarán las siguientes revisiones del vehículo.

El aviso legal de EBRO señala que sus precios son recomendados y pueden variar entre concesionarios. También establece que los gastos adicionales deben indicarse antes de contratar. La comparación útil requiere dos presupuestos escritos para el mismo coche y equipamiento: uno al contado y otro financiado. Si cambian la versión, el color o los servicios incluidos, la diferencia deja de corresponder únicamente al crédito. Solicitar ese desglose permite identificar qué parte procede del vehículo y qué parte corresponde a intereses, comisiones o productos añadidos.

Potencia híbrida y un ejemplo para entender el consumo

La información del lanzamiento recogida por Europa Press describe un motor de gasolina de 1,5 litros combinado con dos motores eléctricos. La batería tiene 1,83 kWh de capacidad y el sistema desarrolla 224 CV conjuntos. El consumo medio homologado anunciado es de 5,3 litros cada 100 kilómetros. Se trata de un híbrido no enchufable, por lo que esa batería no implica una autonomía eléctrica comparable a la de un coche eléctrico. La cifra homologada sirve como referencia de comparación, sin garantizar el gasto de cada conductor.

Un cálculo ilustrativo permite trasladar ese consumo al presupuesto familiar. Recorrer 10.000 kilómetros a 5,3 litros cada 100 exigiría 530 litros de gasolina. Con un precio supuesto de 1,60 euros por litro, el desembolso ascendería a 848 euros. Es una simulación, no una cotización actual del combustible ni una prueba del automóvil. Si el consumo real fuese un litro superior cada 100 kilómetros, serían 100 litros adicionales al año. Con el mismo precio supuesto, el incremento alcanzaría 160 euros para esa distancia.

Cómo comparar el préstamo sin quedarse con la mensualidad

El Banco de España recomienda examinar la información precontractual y el coste total cuando se financia un coche. Una mensualidad reducida puede coexistir con una entrada elevada o un pago final importante. El cálculo exige sumar entrada, comisiones, mensualidades y desembolso final, cuando existan. Después puede compararse con la compra al contado del mismo vehículo. La TAE ayuda a valorar el coste anual del préstamo. También deben examinarse el importe total que habrá que pagar y los servicios vinculados.

También deben comprobarse las condiciones de cancelación anticipada y la posible devolución de descuentos comerciales si se incumple la permanencia pactada. Las comisiones de apertura merecen una lectura separada dentro del presupuesto, sin presuponer que una comisión concreta sea irregular. La documentación debe permitir identificar el prestamista, el capital financiado y el calendario de pagos. En este lanzamiento no procede publicar una mensualidad calculada artificialmente a partir de 22.990 euros. Sin plazo, intereses y entrada conocidos, ese resultado no describiría una oferta real.

Garantía, maletero y etiqueta ECO antes de decidir

EBRO anuncia su web oficial siete años o 150.000 kilómetros de garantía para el vehículo y ocho años o 160.000 kilómetros para el sistema híbrido. El comprador debe contrastar las coberturas y condiciones en el documento entregado al contratar. Las dimensiones publicadas sitúan el coche en 4,32 metros de longitud. El maletero ofrece 310 litros hasta la bandeja y 430 hasta el techo. Comparar esta última cifra con la capacidad medida bajo la bandeja de otro modelo produciría una ventaja aparente basada en mediciones diferentes.

La DGT incluye a los híbridos no enchufables que cumplen los requisitos correspondientes dentro del distintivo ECO. Esa clasificación describe su categoría ambiental; no representa ausencia de emisiones ni transforma el vehículo en eléctrico. Antes de comprar, el conductor puede comprobar las condiciones de circulación y estacionamiento del municipio donde lo utilizará. La decisión económica debe reunir el presupuesto completo, el uso previsto y los gastos posteriores. El precio promocional, la potencia y el consumo homologado aportan datos distintos y ninguno sustituye por sí solo esa comparación.