Hacienda permite una deducción de hasta 2.550 euros a quienes viven con sus padres o abuelos y cumplen estos requisitos

La ventaja fiscal está dirigida a familias que conviven con ascendientes mayores, como padres o abuelos, siempre que cumplan los requisitos de edad, ingresos y convivencia. En algunos casos, el importe señalado puede alcanzar los 2.559 euros por cada familiar.

Cada vez más hogares españoles asumen dentro de casa el cuidado diario de personas mayores. Esta situación, muy habitual entre quienes conviven con sus padres o abuelos, puede suponer un esfuerzo económico importante. Por eso, existe una deducción en la declaración de la Renta que muchas familias todavía desconocen y que puede aliviar parte de esa carga.

Quién puede aplicar la deducción por convivir con mayores de 65 años

Esta ayuda fiscal está pensada para contribuyentes que tienen a su cargo a un ascendiente mayor de 65 años y que convive en el mismo domicilio durante buena parte del año. ¿Es suficiente con vivir bajo el mismo techo? No exactamente.

El abogado laboralista Sebastián, conocido en redes sociales como @leyesconsebas, ha recordado que esta medida está dirigida sobre todo a familias que viven con uno o dos abuelos en casa. Vamos, una situación bastante común en muchos hogares.

Para poder aplicarla, deben cumplirse varias condiciones relacionadas con el parentesco, la convivencia y los ingresos del familiar mayor. Además, también puede reconocerse cuando el ascendiente es menor de 65 años, pero tiene una discapacidad igual o superior al 33 %. Estos son los requisitos principales:

El ascendiente debe tener al menos 65 años o una discapacidad reconocida igual o superior al 33 %.

Debe haber convivido con el contribuyente durante al menos seis meses del año.

Sus ingresos íntegros no pueden superar los 8.000 euros anuales, sin contar rentas exentas.

También se exige que, si el ascendiente presenta declaración de la Renta, sus rendimientos sometidos a tributación no superen los 1.800 euros.

Cuánto se puede deducir en la declaración de la Renta por cada ascendiente

La cuantía no es igual para todos los casos. Según la información facilitada, la deducción puede situarse entre los 1.550 y los 2.559 euros anuales, dependiendo de la edad y de las circunstancias del familiar que convive en el hogar.

Situación del ascendiente Importe indicado Mayor de 65 años Hasta 2.550 euros Mayor de 75 años Hasta 2.559 euros Familiar con discapacidad Hasta 3.000 euros Discapacidad igual o superior al 65 % Hasta 9.000 euros

Esta deducción busca reconocer el esfuerzo de quienes cuidan a sus mayores en casa, tanto por la dedicación personal como por los gastos adicionales que pueden surgir en el día a día.

Cuando varios familiares comparten el cuidado y conviven en el mismo domicilio, la deducción no se multiplica. En ese caso, el importe debe repartirse entre quienes tengan derecho a aplicarla.

Cómo incluir esta ayuda fiscal en la declaración de la Renta

El trámite se realiza directamente en la declaración de la Renta correspondiente. No hace falta presentar una solicitud independiente, siempre que se cumplan los requisitos exigidos.

Posteriormente, será la Agencia Tributaria la encargada de comprobar si se cumplen las condiciones de convivencia, parentesco, edad e ingresos. Además, si en una misma vivienda conviven varios ascendientes que cumplen los criterios, la deducción puede aplicarse por cada uno de ellos dentro de los límites establecidos.